Waszyngton zacieśnił w ostatnich latach współpracę z tradycyjnymi sojusznikami - Japonią i Filipinami - oraz wzmocnił relacje z Indiami. - Ameryka jest dumna z powrotu do Indo-Pacyfiku i jesteśmy tu, aby zostać - zadeklarował.

- My tu jesteśmy dziś rano. A kogoś innego nie ma - stwierdził szef Pentagonu, nawiązując do nieobecności chińskiego ministra obrony Dong Juna. Pekin, po raz pierwszy od 2019 r., nie wysłał na forum wysokiego rangą urzędnika, lecz jedynie delegację akademicką.

Sekretarz obrony USA wezwał sojuszników, by zwiększyli wydatki na obronność, przywołując przykład Europy, której państwa, jak stwierdził, dzięki naciskom prezydenta Trumpa, poprawiły swoje zdolności obronne.

- To, co robi Europa, musi stać się nowym przykładem dla Azji - stwierdził Hegseth. - Nie ma sensu, by kluczowi sojusznicy w Azji wydawali mniej na obronę w obliczu jeszcze potężniejszego zagrożenia.