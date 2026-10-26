W skrócie Lider demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries, zapowiedział dążenie do usunięcia Pete'a Hegsetha ze stanowiska szefa Pentagonu po wyborach.

Republikański kongresmen Thomas Massie zainicjował proces impeachmentu ministra, nad którym Kongres ma głosować w listopadzie.

Demokratyczny senator Adam Schiff zapowiedział przesłuchanie Hegsetha w sprawie ograniczenia ukraińskiej armii dostępu do systemu Starshield, jeśli jego partia wygra w Senacie.

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"Pete Hegseth musi zostać odsunięty przez prezydenta, a jeśli on tego nie zrobi, to my się tym zajmiemy" - oznajmił lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów w wywiadzie dla telewizji MS Now.

The Hill przypomina, że nie tylko demokraci chcą dymisji szefa Pentagonu; we wrześniu republikański kongresmen Thomas Massie uruchomił procedurę impeachmentu ministra wojny, a Kongres będzie głosował w tej sprawie w przyszłym miesiącu.

Jeffries nie powiedział wprawdzie, czy ma zamiar zagłosować wtedy za pozbawieniem Hegsetha jego funkcji, niemniej od wiosny 2025 roku apelował, by go odsunąć - przypomina portal.

Sam lider demokratów podkreślił w rozmowie z MS Now, że szef Pentagonu jest "całkowicie niekompetentny".

Hegseth w ogniu krytyki. Demokraci chcą przesłuchać szefa Pentagonu

Ministrowi wojny grozi nie tylko impeachment. Demokratyczny senator Adam Schiff oznajmił w niedzielę, że jeśli jego partia odzyska kontrolę nad Senatem, to zmusi Hegsetha do składania zeznań w sprawie ograniczenia dostępu ukraińskiej armii do Starshield, wojskowej wersji systemu Starlink.

Według dziennika "Wall Street Journal" za decyzję tę odpowiadał Elon Musk, jednak Schiff uważa, że szef Pentagonu musiał co najmniej mieć na temat stosowne informacje.

Magazyn "The Atlantic" ocenił ostatnio, że minister "jest bliski wykolejenia Pentagonu". Zauważył też, że ludzie stojący na czele tego resortu muszą mieć wiedzę o jego ekonomii, naturze sojuszów USA, polityce Kongresu i rządu oraz bardzo wielu innych kwestiach, "o których obecny szef Pentagonu nie ma pojęcia i którymi nie zawraca sobie głowy".

Brytyjski tygodnik "Economist" przypomniał, że Hegseth to wskazany na szefa Pentagonu przez Donalda Trumpa gospodarz telewizji śniadaniowej Fox, bez doświadczenia politycznego, podczas gdy minister obrony USA jest szóstą osobą w linii sukcesji po prezydencie, wiceprezydencie, dwóch przywódcach Kongresu, sekretarzu stanu i ministrze finansów.



