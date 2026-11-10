W skrócie Szef Pentagonu Pete Hegseth określił wniosek o swój impeachment mianem sabotażu i politycznego spektaklu, podkreślając pełną kontrolę Republikanów nad Kongresem.

Hegseth bronił działań zbrojnych USA wobec Iranu, nazywając je koniecznym przedsięwzięciem, mającym na celu zapobieżenie wejściu tego kraju w posiadanie broni nuklearnej.

Donald Trump w serwisie Truth Social publicznie pochwalił postawę Hegsetha, nazywając kongresmena Thomasa Massie'ego, który złożył wniosek o impeachment, absolutnym przegranym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Pete Hegseth zorganizował w wtorek pierwszą od maja konferencję prasową w Pentagonie. Tego samego dnia odbywa też spotkanie z Władysławem Kosniakiem-Kamyszem, które pierwotnie miało odbyć się później. Wszystko ma jednak związek z niepewną przyszłością amerykańskiego polityka.

Szef Pentagonu ocenił wniesienie wniosku o postawienie go w stan oskarżenia przez republikańskiego kongresmena Thomasa Massie'go to "manifest, który wynika z nieporozumień politycznych". Starania o impeachment - uzasadniany nadużyciem przez niego władzy w kontekście wojny z Iranem - nazwał "sabotażem działającym na korzyść przeciwników USA".

- Republikanie wciąż kontrolują Kongres i powinni osiągać sukcesy, dopóki mają możliwość - powiedział szef Pentagonu. Dodał przy tym, że "uchwały w sprawie impeachmentu to kpina z konstytucji i atak na łańcuch dowodzenia".

Hegseth o impeachmencie. "Znów poniosą porażkę"

Szef Pentagonu przypomniał, że wcześniej próbowano postawić w stan oskarżenia Donalda Trumpa, ale się to nie udało. - Za każdym razem wracał silniejszy, a naród amerykański ponownie wprowadził go do Białego Domu. Teraz próbują po raz trzeci, tym razem uderzając w członka jego gabinetu - powiedział.

- Znów poniosą porażkę. A jeśli wspieranie prezydenta Trumpa stawia mnie w takim gronie, to z dumą do niego należę - ocenił Hegseth. - To nie jest patriotyzm, to sabotaż - dodał, jednocześnie stwierdzając, że proces ten daje przeciwnikom "zwycięstwo propagandowe".

Hegseth odniósł się także do wojny z Iranem. Szef Pentagonu powiedział, że popiera każdą z operacji przeprowadzonych przez amerykańskie siły. - Byłem dumny, że mogłem je przeprowadzić i jutro zrobiłbym to ponownie - stwierdził.

Szef Pentagonu odpiera zarzuty

Jak przypomina agencja Reutera, wiceprezydent USA JD Vance, stwierdził, że wojna z Iranem była jedną z głównych przyczyn porażki Republikanów w tegorocznych wyborach do Kongresu. Hegseth, poproszony o odniesienie się do tych słów, zapowiedział wyciągnięcie "odpowiednich wniosków".

- Działania te podjęto z właściwych powodów - aby mieć pewność, że Iran nigdy nie wejdzie w posiadanie broni nuklearnej - odparł Hegseth. Dodał, że wojna z Iranem "była koniecznym przedsięwzięciem", podzielającym tym samym pogląd Marco Rubio na ten temat.

"Pete Hegseth zasługuje na szóstkę z trzema plusami za to, jak obronił się przed niezadowolonym, rozgniewanym i pokonanym byłym kongresmenem Thomasem Massie'em - absolutnym przegranym" - skomentował konferencję szefa Pentagonu Donald Trump za pośrednictwem własnej platformy Truth Social.



