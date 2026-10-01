Szef Pentagonu deklaruje ws. żołnierzy. "Dziesiątki tysięcy z zagranicy"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Szef Pentagonu Pete Hegseth oznajmił, że USA sprowadzą z zagranicy "dziesiątki tysięcy" żołnierzy. Według niego zasilą oni nowe bazy, których budowę w kraju minister wojny również zapowiedział. Deklaracja w sprawie powrotu żołnierzy pada w momencie, gdy Stany Zjednoczone mają planować redukcję swoich wojsk w Europie.

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Żołnierze USA idący w stronę samolotów, obok Pete Hegseth
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiada powrót do USA dziesiątek tysięcy żołnierzy z zagranicyALLISON JOYCE/EVAN VUCCI/POOLAFP

W skrócie

  • Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział sprowadzenie do USA dziesiątek tysięcy żołnierzy z zagranicy, którzy mają zasilić nowe bazy wojskowe.
  • Ogłosił, że utworzone zostanie Dowództwo ds. Wojny Autonomicznej, które będzie zajmować się wykorzystaniem robotów i sztucznej inteligencji w działaniach bojowych.
  • Zapowiedział też powstanie Biura ds. Religijnych w strukturach wojska oraz wzmocnienie roli religii i duszpasterstwa wojskowego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Szef Pentagonu, otwiera się w nowym oknie Pete Hegseth, otwiera się w nowym oknie wystąpił w środę w bazie piechoty morskiej w Quantico pod Waszyngtonem, otwiera się w nowym oknie w ramach "orędzia o stanie sił zbrojnych". Ogłosił tam wprowadzenie sześciu nowych inicjatyw, m.in. budowy "nowych pięknych baz" dla wracających oddziałów z zagranicy, powołania Dowództwa ds. Wojny Autonomicznej i Biura ds. Religijnych. Hegseth zapowiedział też redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20 proc.

Mówiąc o budowie nowych baz w Stanach Zjednoczonych, Hegseth zapowiedział, że do kraju wrócą "dziesiątki tysięcy" żołnierzy.

Szef Pentagonu chce powrotu żołnierzy do USA. "Sprowadzamy do domu"

- Pod przywództwem tego zwierzchnika sił zbrojnych sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy. Zwiększamy liczebność sił połączonych o dziesiątki tysięcy i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce: na obronę ojczyzny i naszej półkuli, przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia - powiedział szef Departamentu Wojny USA.

Nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu żołnierzy, lecz padła ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, otwiera się w nowym oknie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie. W środę ostatnie wojska USA wycofały się też z Iraku.

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Hegseth zapowiada powołanie nowego dowództwa. "Z użyciem sztucznej inteligencji"

Główne ogłoszenie Hegsetha dotyczyło zapowiedzi utworzenia nowego "Dowództwa ds. Wojny Autonomicznej" w strukturach wojska, poświęconego prowadzeniu wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa ma stać czterogwiazdkowy generał.

Szef Pentagonu powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie, otwiera się w nowym oknie jako motywację do utworzenia nowego dowództwa i zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.

Mówiąc o nowych bazach w USA, Hegseth zapowiedział, że "nowe piękne bazy" będą mieć dziesiątki tysięcy hektarów, z własną produkcją energii i nowoczesną obroną powietrzną. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta o "pięknej architekturze publicznej" obiekty mają powstać w stylu klasycznym. Gubernatorzy stanów będą przedstawiać swoje oferty kierownictwu Pentagonu.

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Wzmocnienie roli religii w wojsku USA? Szef Pentagonu deklaruje

Minister wojny zapowiedział też znaczne podwyższenie roli, jaką odgrywa w wojsku religia. Ogłosił utworzenie Biura ds. Religijnych, podległego bezpośrednio szefowi resortu.

Biuro ma bronić budżetów kapelanów, domagać się infrastruktury i wzmacniać duszpasterstwo wojskowe. Uzasadniał, że mniej niż 5 proc. żołnierzy deklaruje się jako niewierzący. Porównywał przy tym "etos wojownika" do postawy biblijnego proroka Izajasza i jego odpowiedź na wezwanie Boga: "Oto ja, poślij mnie".

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- Poślij mnie do walki z czerwonymi mundurami. Poślij mnie do walki z komunistami. Poślij mnie do walki z islamistami. Poślij mnie - mówił. Przekonywał, że ani elity z uniwersytetów, ani media nie rozumieją żołnierzy i źle ich przedstawiają, lecz zaznaczył, że to żołnierze wykonują "prawdziwą pracę".

- Można by rzec, że nasze ministerstwo przywdziewa pełną zbroję Boga, bo choć toczymy fizyczną wojnę, wszyscy wiemy, że prawdziwa walka toczy się duchowo - oznajmił. - Bóg jest dobry, zło nie, a amerykańskie wojsko musi zrozumieć tę różnicę - dodał.

Wystąpienie odbyło się rok po pierwszym spotkaniu Hegsetha w Quantico z niemal 800 generałami i admirałami. Po tym, jak szef Pentagonu zapowiedział 10-proc. cięcia stanowisk generalskich, w tym roku ogłosił podwojenie redukcji etatów.

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