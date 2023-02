- Zaczęliśmy rok 2023 z wyzwaniami, jakich jeszcze nie mieliśmy nigdy przed sobą - ocenił w poniedziałek Antonio Guterres podczas przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

Sekretarz generalny ONZ zwrócił uwagę na Zegar Zagłady, prowadzony przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim. Naukowcy i eksperci ds. bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu przestawili jego wskazówki na zaledwie 90 sekund od punktu krytycznego. Antonio Guterres ocenił, że należy traktować to jako sygnał ostrzegawczy.

- Musimy się obudzić i zabrać do pracy - stwierdził sekretarz generalny ONZ.

Sekretarz generalny ONZ o wojnie w Ukrainie. "Perspektywy pokoju maleją"

Głównym tematem wystąpienia Antonio Guterresa była agresja Rosji na Ukrainę. - Perspektywy pokoju maleją. Szanse na dalszą eskalację i rozlew krwi rosną - przyznał.

- Obawiam się, że to nie jest lunatykowanie, a świat zmierza w kierunku wojny na pełną skalę z szeroko otwartymi oczami - podkreślił sekretarz generalny ONZ.

Antonio Guterres odniósł się także do innych konfliktów na świecie i potępił agresorów, którzy łamią postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych. - Gdyby każdy kraj wypełniał swoje zobowiązania z niej wynikające, pokój byłby zagwarantowany - podkreślił.

- Nadszedł czas, aby zmienić nasze podejście do pokoju poprzez ponowne zobowiązanie się do przestrzegania Karty - stawiając prawa człowieka i godność na pierwszym miejscu, mając na uwadze długofalowe skutki konfliktów - zaznaczył Guterres.

Sekretarz generalny ONZ skrytykował także przywódców politycznych, nastawionych na osiąganie krótkoterminowych celów. - Liczą się tylko następny sondaż oraz następny manewr polityczny, aby utrzymać się przy władzy. Ale także następny cykl koniunkturalny, cena akcji. Takie myślenie jest nie tylko głęboko nieodpowiedzialne, ale także głęboko niemoralne - ocenił Antonio Guterres.

Antonio Guterres o systemie gospodarczym. "Potrzebne fundamentalne reformy"

Szef ONZ zabrał także głos na temat systemu gospodarczego i finansowego. Dyplomata ocenił, że nie funkcjonuje on jak należy. - Bez fundamentalnych reform najbogatsze kraje i jednostki będą nadal gromadzić bogactwa, zostawiając okruchy społecznościom i krajom Globalnego Południa - ocenił.

Antonio Guterres przypomniał, że wśród 17 celów wyznaczonych przez ONZ w 2015 roku znajdują się wyeliminowanie ubóstwa, zapewnienie wszystkim ludziom bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do czystej oraz przystępnej cenowo energii.

- Możemy uratować te cele, ale pod pewnym warunkiem. Musimy zintensyfikować działania zmierzające do wyeliminowania emisji dwutlenku węgla - podkreślił szef ONZ. - Jeżeli nie potrafisz wyznaczyć kursu na zerową emisję dla swojej firmy, nie powinieneś prowadzić biznesu - zwrócił się Guterres do właścicieli przedsiębiorstw.