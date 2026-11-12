Szef Nvidii odszedł ze stanowiska. Wiadomo, kiedy złoży zeznania

W skrócie Jensen Huang zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa i dyrektora wykonawczego NVIDII, a jego miejsce zajęła dotychczasowa dyrektor finansowa Colette Kress.

Były szef NVIDII złoży zeznania przed Kongresem USA jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, które w tym roku przypada 26 listopada, potwierdził kongresmen Brian Mast.

Rezygnacja Huanga nastąpiła po doniesieniach medialnych o jego romansach oraz powiązaniach z wywiadem Chin, co spowodowało spadek kapitalizacji firmy o 200 mld dolarów.

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Jensen Huang zrezygnował w czwartek z funkcji prezesa, dyrektora wykonawczego oraz zasiadania w zarządzie Nvidii. Decyzja została podjęta ze skutkiem natychmiastowym, a jego zastępcą w roli CEO została Colette Kress - dotychczasowa dyrektor finansowa.

Także w czwartek przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast przekazał, że były prezes korporacji złoży zeznania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, które w tym roku przypada na 26 listopada.

"Zgodził się przyjechać. Trwają negocjacje dotyczące konkretnego dnia" - podkreślił republikański kongresmen z Florydy, cytowany przez CNBC. Stacja zaznaczyła, że przesłuchanie prawdopodobnie odbędzie się pod przysięgą, a w razie potrzeby "wystosuje do Huanga wezwanie do stawienia się".

Dwie zdrady szefa Nvidii. Straty szacuje się na 200 mld dol.

Decyzja Huanga o rezygnacji z funkcji CEO Nvidii ma związek z doniesieniami prasy, jakoby miał mieć romans z Alice Huang, szefową singapurskiej firmy Megaspeed. Po tych doniesieniach kapitalizacja rynkowa firmy spadła o ponad 200 mld dol.

Zdaniem "Financial Times" kobieta pracowała dla chińskiego wywiadu i miała przekazywać informacje na temat firmy oraz zachęcać jej szefa do poluzowania restrykcji związanych z eksportem chipów AI do Chin.

"The New York Times" podał następnie, że szef Nvidii miał mieć drugi romans, tym razem z wiceprezes firmy ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell.

Szef Nvidii ustępuje ze stanowiska. Donald Trump ma nowego kandydata

O odejściu szefa Nvidii jeszcze tego samego dnia wypowiedział się Donald Trump. Prezydent USA wskazał, że Huang wykonał "fantastyczną robotę", a jego miejsce "może go zastąpić tylko jeden człowiek - Tim Cook".

Trump nie bez powodu wskazał na Cooka. Ten odszedł bowiem w tym roku ze stanowiska dyrektora generalnego firmy Apple. Obecnie pełni funkcję prezesa wykonawczego rady dyrektorów i bierze udział w kierowaniu spółką.

Apple i Nvidia to dwie największe pod względem wyceny giełdowej spółki świata.

Źródła: CNBC, Financial Times, Reuters, The New York Times



