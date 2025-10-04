W skrócie Szef niemieckiej policji federalnej Dieter Romann pochwalił skuteczność polskiej służby granicznej w kwestii powstrzymywania nielegalnej migracji.

Romann skrytykował politykę migracyjną Niemiec za czasów Angeli Merkel oraz wskazał na potrzebę rejestracji migrantów w całej UE.

W Niemczech odnotowano wzrost prób nielegalnego przekroczenia granicy, a liczba funkcjonariuszy na niemieckich granicach została zwiększona.

"Niemcy nie mogą i nie chcą przyjąć wszystkich (migrantów - red.)" - powiedział szef niemieckiej policji federalnej Dieter Romann w wywiadzie dla niedzielnego wydania gazety "Die Welt" - "WamS".

Taki sygnał wysłał niemiecki rząd zaostrzając politykę migracyjną. "Ten sygnał został zrozumiany, także w krajach sąsiadujących z Niemcami" - zaznaczył Romann.

"Polska po wewnętrznej dyskusji wprowadziła kontrole nie tylko na wspólnej (z Niemcami -red.) granicy, lecz także na swojej granicy z Litwą. Dlaczego? Ponieważ zobaczyła, że nie wystarczy zaryglowanie granicy z Białorusią, jeżeli w innych miejscach istnieją luki" - wyjaśnił szef policji federalnej.

Romann: "Profesjonalna robota" na granicy z Białorusią

Romann pozytywnie ocenił zaporę na polskiej granicy z Białorusią - "to profesjonalnie wykonywana robota przez polską służbę graniczną, która przynosi rezultat" - podkreślił.

Ustawienie skutecznej bariery na granicy z Białorusią spowodowało wzrost liczby nielegalnych migrantów w państwach bałtyckich, skąd przez Polskę przedostają się do Niemiec.

- Naszym celem jest zabezpieczenie także tego odcinka granicy - powiedział Romann. Należy skończyć z obserwowaną od 10 lat praktyką przedostawania się migrantów do krajów będących ich finalnym celem, w tym Niemiec.

Romann opowiedział się za obowiązkową rejestracją migrantów we wszystkich krajach UE.

"Tylko wtedy, gdy wszystkie kraje członkowskie szybko wprowadzają (migrantów) do bazy danych, można na terenie całej UE sprawdzić, czy już byli rejestrowani. Pozwala to na szybkie zakończenie postępowania i - jeśli sytuacja prawna na to pozwala - na readmisję" - wyjaśnił szef policji federalnej.

Sprzeciw wobec polityki migracyjnej Merkel

Romann poinformował, że od 16 września 2024 r. do końca września br. niemieckie służby odnotowały 56 tysięcy nielegalnych prób przekroczenia granicy. Ponad 37 600 osób zostało zawróconych z niemieckiej granicy.

W okresie szczytowym kryzysu migracyjnego w 2015 r. Romann domagał się, wbrew stanowisku ówczesnej kanclerz Angeli Merkel, zamknięcia niemieckich granic. W wywiadzie dla "WamS" wyjaśnił, że przez blisko dekadę w Niemczech dominowała opinia, że liczących 3700 km granic RFN nie da się skutecznie chronić.

Dopiero kontrole wprowadzone podczas pandemii koronawirusa zadały temu stanowisku kłam. "Zgodne z prawem kontrole są możliwe, jeżeli ustawodawca podejmie taką decyzję, a władza wykonawcza ją zrealizuje" - powiedział.

Od 16 września 2024 r. kontrole mają miejsce na wszystkich granicach. Na początku w kontrolach uczestniczyło w nich 11 tysięcy funkcjonariuszy, po zmianie rządu w maju, ich liczba wzrosła do 13-14 tysięcy.

