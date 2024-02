Globalne bezpieczeństwo po pierwsze

Choć w Monachium paleta tematów jest bardzo bogata, bo rozmowy będą dotyczyć spraw gospodarczych, klimatu, głodu i sztucznej inteligencji, to jednak globalne bezpieczeństwo i Ukraina zdominują trzydniowe rozmowy. Można się spodziewać, że wielu polityków, szczególnie europejskich, wywołanych do tablicy przez Donalda Trumpa , będzie rozmawiać o europejskim bezpieczeństwie.

Zdaniem Christopha Heusgena te rozmowy muszą iść w kierunku uzupełnienia, a nie alternatywy dla NATO. Na pytanie Interii, jaką rolę w tym temacie może odegrać Trójkąt Weimarski, czyli ożywiony właśnie format współpracy między Warszawą, Berlinem a Paryżem, szef MSC stwierdził, że Trójkąt Weimarski jest bardzo istotny, ponieważ rządy Polski, Niemiec i Francji mogą dać nowe impulsy do tego, by Europa zaczęła inwestować w obronność. Według niego to właśnie Polska jest przykładem do naśladowania, jeśli chodzi o nakłady na zbrojenie.