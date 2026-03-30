W skrócie Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Sikorski i Wadephul, spotykają się w Międzynarodowym Domu Spotkań Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Johann Wadephul podkreślił, że nic nie cofnie cierpień wyrządzonych Polsce przez Niemcy podczas wojny i okupacji, oraz wyraził chęć budowania przyjaźni i więzi między krajami.

Wadephul zaznaczył, że Berlin i Warszawa wspierają Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Radosław Sikorski i Johann Wadephul w poniedziałek spotkali się w Międzynarodowym Domu Spotkań Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Wadephul o niewyobrażalnych cierpieniach, które Niemcy sprowadzili na Polskę

W oświadczeniu przed podróżą do Polski Wadephul stwierdził, że "nic nie jest i nigdy nie będzie w stanie cofnąć niewyobrażalnych cierpień, które my, Niemcy, sprowadziliśmy na Polskę za sprawą wojny i okupacji".

"Przejęliśmy jednocześnie odpowiedzialność, by ten najstraszliwszy rozdział nie stał się nigdy ostatnim słowem naszej bardzo ściśle powiązanej ze sobą historii" - przekazał szef niemieckiej dyplomacji.

Zdaniem Wadephula polsko-niemiecką "odpowiedzią na spustoszenia przeszłości jest zaangażowanie na rzecz Europy zjednoczonej w pokoju i bezpieczeństwie", a odpowiedzialnością Niemców "nieustawanie nigdy w tym zaangażowaniu, aby przy wszystkim, co nas dzieli, zawsze szukać tego, co nas łączy".

"Krzyżowa uświadamia nam, jak wielkie znaczenie w tych poszukiwaniach obok wsparcia ze strony państwa mają osobiste zaangażowanie obywatelek i obywateli oraz odważne decyzje pojedynczych osób" - oświadczył szef MSZ Niemiec.

Odnotowując, że w tym roku obchodzona jest 35. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Wadephul stwierdził, że to okazja, by "spojrzeć wstecz na imponującą drogę pojednania". Jak zauważył, "droga ta nigdy nie była tylko decyzją polityczną", lecz "wspólnie kroczyli nią i kroczyć nią będą odważne obywatelki i odważni obywatele w Polsce i w Niemczech".

"W czasach, gdy relacje polsko-niemieckie spotykają się z nowymi wyrazami wrogości, chcę poprzez moją wizytę świadomie dać wyraz przyjaźni i więzi, które łączą nasze kraje" - oznajmił Wadephul.

"Jestem bowiem przekonany, że od tej polsko-niemieckiej jedności, od tego zdecydowanego działania na rzecz pokoju i wolności zależy dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej od chwili zakończenia II wojny światowej" - ocenił szef niemieckiej dyplomacji.

"W Ukrainie rozstrzygnie się, czy europejski ład pokojowy przetrwa, czy też powrócimy do najmroczniejszych czasów naszego kontynentu" - dodał, podkreślając, że Berlin i Warszawa stanowczo wspierają Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją.

