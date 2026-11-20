W skrócie Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w rozmowie z Donaldem Tuskiem potępił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, określając incydent jako wyjątkowo niebezpieczny.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zasugerował, że rosyjski atak mógł być powiązany z odbywającymi się w Polsce ćwiczeniami wojskowymi koalicji wspierającej Ukrainę.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting zapewnił o pełnej solidarności Wielkiej Brytanii z Polską w obliczu skutków "nielegalnej wojny prowadzonej przez Rosję".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozmawiał z Donaldem Tuskiem o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej. Do wtargnięcia obiektów doszło minionej nocy podczas ataków Rosji na Ukrainę.

"Ten incydent jest wyraźnie niebezpieczny - jest konsekwencją trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Potępiam rosyjskie ataki, a także jej trwającą wojnę. Kontynuujemy wspólne stanowisko jako sojusznicy i będziemy nadal wspierać Ukrainę" - zapewnił Mark Rutte we wpisie na platformie X.

NATO solidarnie z Polską. Rutte zapewnia o wsparciu po naruszeniu przestrzeni powietrznej

Rutte zadeklarował, żeNATO pozostaje solidarne z Polską. "Będziemy nadal wzmacniać naszą zdolność do odstraszania i obrony" - zapowiedział.

O rozmowie informował wcześniej na konferencji prasowej Donald Tusk. Oświadczył, że w sobotę sekretarz NATO będzie w Warszawie i udzieli dziennikarzom odpowiedzi na nurtujące pytania.

- To pokazuje, że polski punkt widzenia zaczyna być respektowany przez wszystkich. Chociaż przecież nikt nie chce zaostrzenia sytuacji - dodał szef rządu.

Rosja zaatakowała Ukrainę, w Polsce wykryto obiekty. Głosy wsparcia sojuszników

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zasugerował, że rosyjski atak na Ukrainę, podczas którego naruszono także polską przestrzeń powietrzną, mógł nieprzypadkowo zbiec się z pokazem ćwiczeń żołnierzy tzw. koalicji chętnych w Polsce. Chodzi o sojusz wspierający Ukrainę.

- Obecność ministrów obrony Francji, Wielkiej Brytanii, państw bałtyckich, ośmiu szefów sztabu na czele z naszymi najważniejszymi sojusznikami - wydaje się, że koincydencja tych zdarzeń nie jest przypadkowa - powiedział wicepremier.

Po wydarzeniach z nocy i poranka do Polski płyną słowa wsparcia od sojuszników. Oprócz Ruttego głos zabrał również brytyjski minister obrony Wes Streeting.

"Właśnie przybyłem do Polski i zapoznałem się z oświadczeniem mojego przyjaciela Kosiniaka-Kamysza dotyczącym naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. To bardzo poważna sprawa i wkrótce spotkam się z polskimi przyjaciółmi. Skutki nielegalnej wojny prowadzonej przez Rosję odczuwalne są na terenie całej Ukrainy, a w coraz większym stopniu także w krajach sąsiednich. Wielka Brytania solidaryzuje się z naszymi sojusznikami" - napisał Streeting na X.



