W skrócie Mark Rutte tłumaczył, że Donald Trump nie poinformował NATO o rozpoczęciu operacji militarnej na Bliskim Wschodzie, aby zachować element zaskoczenia.

Sekretarz generalny NATO stwierdził, że prawie bez wyjątku sojusznicy robią wszystko, o co proszą Stany Zjednoczone, choć początkowo niektóre państwa były "nieco opieszałe".

Hiszpania zamknęła przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów wojskowych i zakazała korzystania ze swoich baz.

Donald Trump rozważał wyjście USA z NATO, ale stwierdził, że "teraz to nie wchodzi w grę".

Według Marka Rutte Trump oczekuje w najbliższych dniach konkretnych zobowiązań dotyczących pomocy w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz.

Mark Rutte starał się w czwartek tłumaczyć zachowanie amerykańskiego przywódcy, który nie poinformował NATO o rozpoczęciu operacji militarnej na Bliskim Wschodzie.

- Aby zachować element zaskoczenia podczas pierwszych ataków, prezydent Donald Trump zdecydował się nie informować sojuszników z wyprzedzeniem - przekazał.

Nagły zwrot w Europie? Szef NATO: Sojusznicy udzielają ogromnego wsparcia USA

Sekretarz generalny NATO przyznał, że niektóre państwa członkowskie początkowo były "nieco opieszałe" w udzielaniu wsparcia Stanom Zjednoczonym w związku z wojną z Iranem.

- Patrząc dziś na Europę, widzę, jak sojusznicy udzielają ogromnego wsparcia. Prawie bez wyjątku sojusznicy robią wszystko, o co proszą Stany Zjednoczone. Usłyszeli prośby prezydenta Trumpa i odpowiadają na nie - dodał Rutte.

Warto zauważyć, że działania USA na Bliskim Wschodzie wyraźnie nie podobają się jednemu sojusznikowi. Chodzi o Hiszpanię. Kraj ten zamknął przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów wojskowych, a wcześniej zabronił korzystania ze swoich baz.

Trump rozważa wyjście z NATO, zareagował Rutte. "Przywództwo USA jest absolutnie niezbędne"

Mark Rutte zareagował również na ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, który podawał w wątpliwość sens członkostwa USA w NATO.

Republikaninowi nie spodobała się odmowa udziału sojuszników w akcji odblokowania cieśniny Ormuz. Strategiczny szlak morski pozostawał przez kilka tygodni całkowicie zamknięty przez stronę irańską.

- Amerykańskie przywództwo jest absolutnie niezbędne, jeśli wolność ma być regułą, a nie wyjątkiem - odparł sekretarz generalny Sojuszu.

Dodał, że współpraca nigdy nie miała charakteru jednokierunkowego, a żołnierze z Europy i Kanady brali aktywny udział w misji w Afganistanie.

Przed tygodniem Trump wyznał brytyjskiemu dziennikowi "The Telegraph", że poważnie rozważa opcję wyjścia USA z NATO. - Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys i Putin też o tym wie - powiedział. Jednocześnie dodał, że wyjście z Sojuszu Północnoatlantyckiego "teraz nie wchodzi w grę".

Cieśnina Ormuz. Media: Trump oczekuje konkretnych zobowiązań od sojuszników

Mark Rutte nawiązał również w czwartek do kwestii przywrócenia normalnego ruchu przez cieśninę Ormuz.

- Jeśli NATO może pomóc, to oczywiście nie ma powodu, aby nie pomagać - przekazał w nieco enigmatyczny sposób sekretarz generalny Sojuszu, deklarując potencjalny udział w operacji.

Dyplomaci w rozmowie z agencją Reutera informowali nieoficjalnie, że Donald Trump oczekuje w ciągu najbliższych dni konkretnych zobowiązań, dotyczących pomocy w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz.

Źródło: Reuters, "The Telegraph"

