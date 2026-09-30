- Jeśli Rosjanie zechcą podjąć działania przeciwko Finlandii, któremuś z państw bałtyckich, Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi NATO, zaobserwujemy koncentrację sił - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu.

Zadeklarował, że NATO będzie bronić każdego kilometra kwadratowego swojego terytorium.

"Takie zagrożenie nie istnieje". Szef NATO uspokaja

- Nie ma co do tego wątpliwości i Putin o tym wie, więc takie zagrożenie nie istnieje. A jeśli cokolwiek się wydarzy, jesteśmy gotowi zareagować - zauważył, dopytywany o potencjalne zagrożenie nuklearne ze strony Rosji.

- Wszystko to dzieje się dlatego, że sytuacja w Ukrainie nie układa się po myśli Putina. On chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zwracać uwagę na Ukrainę i utrzymywać dla niej wsparcie - kontynuował Rutte.

Przy okazji zacytował słowa polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który powiedział, że "w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej".

- To jest właściwa reakcja - ocenił szef NATO.

Ostrzeżenia ze strony Rosji. Wspomniano o ataku nuklearnym

We wtorek ambasada Rosji w Londynie ostrzegła, że zdecydowanie zareaguje na działania NATO przeciwko Królewcowi. To reakcja na artykuł dziennika "I", opisujący eksklawę jako rosyjską "piętę Achilesa", a także na serial Sky News, w którym Brytyjczycy uderzają w to terytorium w reakcji na rosyjską agresję.

W komunikacie na platformach społecznościowych ambasada napisała, że osoby planujące blokadę lub uderzenie na Królewiec muszą liczyć się z konsekwencjami, w tym z atakiem nuklearnym.

"Każde brytyjskie lub NATO-wskie działanie militarne przeciwko terytorium Rosji spotkałoby się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich środków, jakimi dysponuje Moskwa, w tym broni jądrowej" - oświadczyła ambasada.



