Szef NATO pytany o Rosję i broń jądrową. Nawiązał do Polski

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte twierdzi, że Rosja nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej przeciwko któremukolwiek z państw należących do Sojuszu. - Władimir Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO - podkreślił. W swoim wystąpieniu zacytował także słowa polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przemawia przy mikrofonach na tle logo NATO.
Sekretarz generalny NATO Mark RutteOLIVIER MATTHYS PAP/EPA

- Jeśli Rosjanie zechcą podjąć działania przeciwko Finlandii, któremuś z państw bałtyckich, Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi NATO, zaobserwujemy koncentrację sił - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu.

Zadeklarował, że NATO będzie bronić każdego kilometra kwadratowego swojego terytorium.

"Takie zagrożenie nie istnieje". Szef NATO uspokaja

- Nie ma co do tego wątpliwości i Putin o tym wie, więc takie zagrożenie nie istnieje. A jeśli cokolwiek się wydarzy, jesteśmy gotowi zareagować - zauważył, dopytywany o potencjalne zagrożenie nuklearne ze strony Rosji.

Zobacz również:

Siergiej Ławrow
Polska

Rosjanie o "lekkomyślnym kursie" NATO. Wskazują na Królewiec

Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka

- Wszystko to dzieje się dlatego, że sytuacja w Ukrainie nie układa się po myśli Putina. On chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zwracać uwagę na Ukrainę i utrzymywać dla niej wsparcie - kontynuował Rutte.

Przy okazji zacytował słowa polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który powiedział, że "w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej".

- To jest właściwa reakcja - ocenił szef NATO.

Ostrzeżenia ze strony Rosji. Wspomniano o ataku nuklearnym

We wtorek ambasada Rosji w Londynie ostrzegła, że zdecydowanie zareaguje na działania NATO przeciwko Królewcowi. To reakcja na artykuł dziennika "I", opisujący eksklawę jako rosyjską "piętę Achilesa", a także na serial Sky News, w którym Brytyjczycy uderzają w to terytorium w reakcji na rosyjską agresję.

Zobacz również:

NATO odpowiada na groźby Rosji
Świat

NATO odpowiada na groźby Rosji. "Nieodpowiedzialna retoryka nuklearna"

Agata Sucharska
Agata Sucharska

W komunikacie na platformach społecznościowych ambasada napisała, że osoby planujące blokadę lub uderzenie na Królewiec muszą liczyć się z konsekwencjami, w tym z atakiem nuklearnym.

"Każde brytyjskie lub NATO-wskie działanie militarne przeciwko terytorium Rosji spotkałoby się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich środków, jakimi dysponuje Moskwa, w tym broni jądrowej" - oświadczyła ambasada.

Zobacz również:

NATO ostrzega Rosję. "Nie powinna mieć żadnych wątpliwości"
Świat

Zdecydowane stanowisko NATO. "Rosja nie powinna mieć wątpliwości"

Dawid Kryska
Dawid Kryska


"Ważne/Ważniejsze": Czarne chmury nad posłem Koalicji ObywatelskiejINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze