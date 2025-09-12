Szef NATO podjął decyzję. Sojusz rozpoczyna operację "Eastern Sentry"
- NATO rozpoczyna operację "Eastern Sentry", aby wzmocnić swoją pozycję na wschodniej flance - przekazał szef NATO Mark Rutte na konferencji prasowej. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Rutte dodał, że wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance "będzie obejmować zasoby pochodzące od sojuszników, m.in. Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec".
W skrócie
- NATO rozpoczyna operację "Eastern Sentry" w odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- W ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO zaangażuje siły i zasoby m.in. z Danii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
- Dowódcy NATO podkreślają, że incydenty z dronami dotyczą całego sojuszu i zapowiadają zwiększoną ochronę i wymianę informacji.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Podczas piątkowej konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił, że Sojusz jest solidarny z Polską. Wystąpienie szefa NATO poświęcone było kwestii naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- To, co stało się kilka dni temu, to nie był odizolowany incydent. Rosja naruszyła naszą wschodnią flankę, zwiększyła częstotliwość - mówił Rutte, dodając, że w przeszłości bezzałogowce naruszały przestrzeń powietrzną m.in. Rumunii, Estonii, Litwy i Łotwy.
Rosyjskie drony nad Polską. Szef NATO: To niebezpieczne i nieakceptowalne
Zdaniem sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego "intencjonalnie lub nie, jest to niebezpieczne i nieakceptowalne". - Zadaniem NATO jest bronić każdego członka Sojuszu i odstraszać (...). Dlatego uruchomiliśmy wojska naziemne w ośmiu krajach - przekazał Mark Rutte.
- Pomagamy ochraniać infrastrukturę krytyczną w obrębie Morza Bałtyckiego. A dzisiaj generał i ja mówimy, że NATO uruchamia swoje skupienie na wschodniej flance w Europie. W najbliższych dniach uruchomimy inicjatywę ("Eastern Sentry" - red.) i zaangażujemy zasoby z Danii, Francji, Niemiec i innych krajów - oświadczył Rutte.
Z kolei dowódca sił NATO w Europie generał Alexus Grynkewich zapowiedział, iż Wschodnia Straż uruchomiona przez Sojusz po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, "zintegruje obronę powietrzną i naziemną, a także zwiększy wymianę informacji między państwami".
- Mimo że skupiamy się przede wszystkim na Polsce, sytuacja ta wykracza poza granice jednego kraju - stwierdził generał, dodając jednocześnie, że jest to "problem, który dotyczy całego sojuszu" i tak też będzie traktowany.
NATO będzie reagować na podobne incydenty. "Polska powinna być pewna"
Gen. Grynkewich przekazał na konferencji prasowej, że Wschodnia Straż zapewni jeszcze bardziej skoncentrowane odstraszanie i obronę tam, gdzie będzie to potrzebne. - Będzie ona obejmowała dodatkowe, ulepszone zdolności - zaznaczył. Ponadto, jak dodał, "jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w zakresie ochrony NATO".
- W ramach Wschodniej Straży będziemy również współpracować z Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji - przekazał dowódca sił NATO w Europie.
- Polska i obywatele całego sojuszu powinni być pewni naszej szybkiej reakcji z początku tego tygodnia i naszego ważnego oświadczenia złożonego dzisiaj. NATO będzie nadal bronić każdego centymetra swojego terytorium - zadeklarował gen. Grynkewich.