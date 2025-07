Szef NATO o zagrożeniu ze strony Rosji. "Zadzwoni do Putina, by ten zaatakował"

Jeśli Chiny będą chciały zająć Tajwan, Xi Jinping zadzwoni do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, by ten zaatakował terytorium NATO. W taki sposób Pekin mógłby odwrócić uwagę od swoich działań - ocenił w rozmowie z "The New York Times" sekretarz generalny NATO Mark Rutte.