Szef NATO o tym, co się stanie, jeśli Putin wygra w Ukrainie

Jens Stoltenberg przebywa w Monachium, gdzie odbywa się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa.

- Putin nie planuje pokoju, Putin planuje więcej wojny - stwierdził sekretarz podczas sobotniego spotkania.

Ursula von der Leyen: UE powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii

Biorąca udział w konferencji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zasugerowała, że UE powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii, gdy przygotowywała się do produkcji na dużą skalę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

- Moglibyśmy pomyśleć na przykład o zaawansowanych umowach zakupu, które dają przemysłowi obronnemu możliwość inwestowania w linie produkcyjne już teraz, aby były szybsze i aby zwiększyć ilość, którą mogą dostarczyć - powiedziała von der Leyen.

Podkreśliła, że UE nie może czekać miesiącami i latami na to, by być w stanie uzupełnić własne zapasy wojskowe lub wysłać Ukrainie amunicję taką jak 155-milimetrowe pociski artyleryjskie.

- To już naprawdę czas, aby przyspieszyć produkcję, i zwiększyć skalę wytwarzania standardowych produktów, których Ukraina desperacko potrzebuje, na przykład standaryzowanej amunicji - dodała.

- Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie to zbrodnie przeciwko ludzkości, winni będą pociągnięci do odpowiedzialności, sprawiedliwości musi stać się zadość - powiedziała z kolei wiceprezydent USA Kamala Harris. - Nie możemy żyć w świecie, w którym państwa nie przestrzegają zasad i norm. Jeśli Putinowi uda się (podbić inny kraj - red.), może to zachęcić inne kraje autorytarne do zrobienia tego samego. Dlatego Ukraina będzie nadal wspierana przez sojusz transatlantycki, NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - dodała.