W skrócie Po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania sojuszników, jednak Europa zareagowała na te sygnały.

Donald Trump ogłosił wycofanie 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec po krytyce wojny z Iranem przez kanclerza Friedricha Merza.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił, że redukcja amerykańskich wojsk była omawiana od dawna i nie jest związana z jego sporem z prezydentem USA.

- Od dawna mówi się o wycofaniu wojsk amerykańskich z Europy, ale oczywiście moment ogłoszenia tego jest zaskakujący. Myślę, że to pokazuje, że musimy naprawdę wzmocnić europejski filar NATO - skomentowała Kaja Kallas.

- Wojska amerykańskie są w Europie nie tylko po to, by chronić interesy europejskie, ale także interesy amerykańskie - dodała wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych, która bierze udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Pytana o to, czy prezydent Trump w ten sposób chce ukarać kanclerza Niemiec Friedricha Merza za ostatnie działania, Kallas odpowiedziała: - Cóż, nie zaglądam prezydentowi Trumpowi do głowy, więc musi sam się z tego wytłumaczyć.

Szef NATO: Europa zrozumiała sygnały ze strony USA

Biorący udział w szczycie w Armenii szef NATO Mark Rutte powiedział natomiast, że państwa europejskie "zrozumiały sygnał" ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych. - Tak, strona amerykańska wyraziła pewne rozczarowanie, ale Europejczycy posłuchali - powiedział Rutte dziennikarzom, cytowany przez Reutersa.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował niektóre państwa NATO za niewystarczające wsparcie jego kraju w wojnie z Iranem. Część państw UE należących też do NATO, m.in. Hiszpania i Włochy, ograniczyła albo odmówiła Amerykanom korzystania z baz lub przestrzeni powietrznej. Były to decyzje podejmowane na szczeblu władz poszczególnych krajów, a nie UE.

Wojnę z Iranem skrytykował m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz. W piątek Pentagon ogłosił z kolei, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa z tego kraju ok. 5 tys. żołnierzy.

Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, decyzję w tej sprawie ogłoszono dzień po nerwowej reakcji Trumpa na słowa Merza, który stwierdził, że USA nie mają w wojnie z Iranem strategii. Amerykański prezydent odpowiedział kanclerzowi, że powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny Rosji z Ukrainą i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu.

Merz o wycofaniu żołnierzy USA z Niemiec: Rozmawiało się o tym od dawna

W niedzielnym wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD Merz zapewnił, że o redukcji amerykańskich wojsk rozmawiano od dawna i nie ma to związku z jego sporem z prezydentem USA.

- Jest kontyngent żołnierzy USA, który rozmieścił w Europie Joe Biden. O ich wycofaniu rozmawia się od dłuższego czasu - wyjaśnił Merz. Przypomniał, że Stany Zjednoczone wycofały niedawno "znaczny kontyngent" z Rumunii. Jak zaznaczył, amerykańskie wojsko podlega "stałej dyslokacji", a w Niemczech znajduje się nadal ponad 30 tys. żołnierzy USA.

Kanclerz zwrócił też uwagę, że uzgodniona z Bidenem dostawa rakiet średniego zasięgu Tomahawk nie została przez Trumpa potwierdzona. Zaznaczył, że jego zdaniem Amerykanie sami nie mają wystarczającej ilości tej broni.

Merz o współpracy z USA. "Mamy różne spojrzenia na wojnę"

- Rozwijamy w Europie własne systemy- - powiedział kanclerz, zastrzegając, że rakiety Tomahawk obecnie "nie mogą zostać zastąpione". Zdaniem Merza bezpieczeństwo Niemiec jest jednak zagwarantowane. Wskazał na udział Niemiec w amerykańskim programie atomowym i na ciągle aktualną obietnicę atomowego odstraszania na terytorium NATO.

- Chcemy być zdolni do obrony, abyśmy nie musieli się bronić - podkreślił szef niemieckiego rządu.

- Mamy różne spojrzenia na wojnę (Niemcy i USA - red.). Nie jest to tajemnicą. (…) Mamy jednak jeden wspólny cel: Iran nie może wejść w posiadanie bomby atomowej. Próbujemy razem temu zapobiec - powiedział Merz. Dodał, że Iran nadal ukrywa w nieznanym miejscu ponad 400 kg wysoko wzbogaconego uranu.

- Amerykanie są dla nas ważnym partnerem, najważniejszym w Sojuszu Północnoatlantyckim - podkreślił Merz. Zapewnił, że nie rezygnuje z zabiegów o utrzymanie relacji transatlantyckich oraz ze współpracy z Trumpem. - Rozmawiamy ze sobą całkiem regularnie i całkiem rozsądnie - oświadczył Merz.

