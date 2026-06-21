W skrócie Prezydent Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego po nadaniu przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek imienia Bohaterów UPA.

W odpowiedzi na to posunięcie Zełenski odesłał swój order do Warszawy, a kilku wysokich przedstawicieli Ukrainy, w tym byli prezydenci, zrzekło się polskich odznaczeń państwowych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zadeklarował gotowość do dialogu politycznego, apelując o rozważne podejście do kwestii historycznych i zaznaczając, że decyzja o wizycie Zełenskiego w Polsce jeszcze nie zapadła.

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- Nawrocki stał się burzycielem tych pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy - powiedział Andrij Sybiha, którego wypowiedź zamieszczono na koncie MSZ Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Prezydent Nawrocki w piątek zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Stało się to po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską.

Sybiha uderza w prezydenta Nawrockiego. "Nie będziemy tolerowali"

- Zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i naszego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali - zapowiedział Sybiha.

- Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii - dodał. - Będziemy odpowiadać w sposób symetryczny na wszystkie działania, zwłaszcza jeśli będą to kroki nieprzyjazne i lekceważące wobec naszego kraju. Czas ich ignorowania już minął - uprzedził ukraiński minister.

Oświadczył także, że Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce. Prezydent Ukrainy oczekiwany jest na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku.

- W poniedziałek będziemy składać raport prezydentowi Ukrainy dotyczący przygotowań do Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, skutków poszczególnych decyzji oraz formuły jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję - powiedział szef MSZ.

"Ukraina jest gotowa do dialogu politycznego"

Andrij Sybiha zapewnił, że Ukraina nie chciała napięcia w stosunkach z Polską. - Zawsze mieliśmy konstruktywne podejście, ceniliśmy nasze relacje z Polską, byliśmy wdzięczni za pomoc, którą (od Polski - red.) otrzymywaliśmy - zaznaczył.

Zaapelował, by nie upolityczniać wrażliwych kwestii historycznych między dwoma krajami. - Tak, były trudne strony (w historii - red.), ale niech omawiają je historycy - podkreślił.

Szef MSZ w Kijowie zadeklarował, że Ukraina gotowa jest do dialogu politycznego. - Wzywamy Polaków do rozwagi i działania drogą dyplomacji. Jesteśmy otwarci na dialog polityczny - powiedział.

- Nasza podmiotowość rośnie. Nie wszystkim może się to podobać, ale taka jest rzeczywistość - oświadczył Sybiha.

Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu. Byli prezydenci Ukrainy zrzekli się odznaczeń

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Polskie odznaczenie oddał także były premier Wołodymyr Hrojsman.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Prezydent Nawrocki swoją decyzję o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego ogłosił w piątek. W opublikowanym nagraniu podkreślił, że ta decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Premier Donald Tusk, po ogłoszeniu decyzji przez Nawrockiego, napisał na platformie X, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników". "Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - oświadczył szef polskiego rządu.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki - negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. W ubiegłym tygodniu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.





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