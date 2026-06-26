Szef MSZ Ukrainy mówił o sporze z Polską. "Absolutnie fundamentalna zasada"

W skrócie Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zadeklarował gotowość Ukrainy do partnerskich i uczciwych relacji z Polską, określając je jako wzajemnie korzystne.

Sybiha przyznał, że stosunki polsko-ukraińskie są obecnie w stanie pewnego kryzysu i podkreślił potrzebę ich poprawy, zwracając uwagę na postępy w rozwiązywaniu kwestii historycznych.

Sytuacja napięła się po decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia "Bohaterów UPA" oraz odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, co skutkowało nieobecnością Zełenskiego i Sybihi na konferencji w Gdańsku.

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- My, jako Ukraina, jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje, ponieważ potrzebujemy się nawzajem zarówno na drodze do członkostwa wUnii Europejskiej, jak i w kwestiach bezpieczeństwa. To oczywiste, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo Polski. To absolutnie fundamentalna zasada - powiedział Andrij Sybiha, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że udział delegacji z premierJulią Swyrydenko na czele w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku świadczy o gotowości Kijowa do dalszego rozwijania dialogu z Warszawą.

- Utrzymujemy otwarte kanały dyplomatyczne. Pracujemy nad tym, prowadzimy odpowiednie rozmowy, m.in. na temat dokumentów, które miały zostać przyjęte, dalszych kroków oraz ewentualnych przyszłych kontaktów. Dlatego wykorzystajmy wszystkie niezbędne narzędzia dyplomatyczne - mamy je do dyspozycji - zaznaczył.

Relacje polsko-ukraińskie. Andrij Sybiha mówi o "pewnym kryzysie"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy przyznał, że relacje między Warszawą i Kijowem są obecnie napięte, jednak - jak ocenił - należy dążyć do ich poprawy. - Tak, nasze stosunki dwustronne można obecnie określić jako znajdujące się w stanie pewnego kryzysu, dlatego należy iść dalej naprzód - powiedział Sybiha.

Jak dodał, w ciągu ostatnich półtora roku udało się osiągnąć znaczący postęp w trudnych kwestiach historycznych. W jego ocenie należy również odłożyć na bok emocje.

- Wszelkie napięcia, wszelkie negatywne, powiedzmy, tendencje w rozwoju, grają na rękę Moskwie. I właśnie o to chodzi w przypadku Polski - podkreślił.

Spór o UPA pogłębił napięcia między Polską a Ukrainą

Słowa szefa ukraińskiej dyplomacji padły w czasie, gdy relacje między Polską i Ukrainą pozostają napięte po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Decyzję skrytykowali m.in. premier Donald Tusk, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z kolei prezydentKarol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraiński przywódca odesłał odznaczenie do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Kilka dni później Zełenski i Sybiha poinformowali, że nie wezmą udziału w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Swyrydenko.

Odznaczenia stały się kolejnym punktem sporu w relacjach Polski i Ukrainy

Po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego swoich polskich odznaczeń zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Z polskich odznaczeń zrezygnowali również Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zwrot przyznanego mu w 2022 roku ukraińskiego Orderu Księcia Jarosława Mądrego.

Polska i Ukraina od lat inaczej oceniają działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 roku na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, natomiast po stronie ukraińskiej często przedstawiane są jako efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego. W Ukrainie OUN i UPA są także postrzegane przede wszystkim jako organizacje antysowieckie ze względu na ich powojenny opór wobec ZSRR.

Według historyków w lipcu 1943 roku UPA przeprowadziła skoordynowany atak na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu. Za sprawców zbrodni, określanej również jako rzeź wołyńska, uznawani są członkowie frakcji banderowskiej OUN oraz podporządkowanej jej UPA.





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