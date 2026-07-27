Szef MSZ Ukrainy apeluje do polskich polityków. "Zaprzestańcie"
Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha zaapelował do części polskich polityków, by nie podsycali niechęci wobec Ukraińców. Jego słowa mają związek z brutalnym pobiciem ukraińskiej pary we Wrocławiu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych, a jeden z nich próbował opuścić miasto.
W skrócie
- Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha zaapelował do części polskich polityków, aby zaniechali działań mogących prowadzić do wzrostu niechęci wobec Ukraińców po pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu.
- Wrocławska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy, z których jeden próbował opuścić miasto.
- Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyraził niepokój w związku z napaścią i zapewnił, że w mieście nie ma przyzwolenia na przemoc wynikającą z nienawiści, ksenofobii ani uprzedzeń narodowościowych.
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"Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści. Ukraina i Polska są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga" - napisał Andrij Sybiha na platformie X.
Zatrzymania po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Prezydent miasta zabrał głos
Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy; mężczyźni byli notowani. Kierwiński zaznaczył, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna.
"Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" - przekazał na X szef MSWiA.
Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.
Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.
Obszerny apel do mieszkańców opublikował także wcześniej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Samorządowiec przekazał, że informacje o napaściach przyjął "z ogromnym niepokojem i oburzeniem".
"W naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie" - oświadczył.