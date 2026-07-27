W skrócie Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha zaapelował do części polskich polityków, aby zaniechali działań mogących prowadzić do wzrostu niechęci wobec Ukraińców po pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu.

Wrocławska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy, z których jeden próbował opuścić miasto.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyraził niepokój w związku z napaścią i zapewnił, że w mieście nie ma przyzwolenia na przemoc wynikającą z nienawiści, ksenofobii ani uprzedzeń narodowościowych.

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"Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści. Ukraina i Polska są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga" - napisał Andrij Sybiha na platformie X.

Zatrzymania po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Prezydent miasta zabrał głos

Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy; mężczyźni byli notowani. Kierwiński zaznaczył, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna.

"Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" - przekazał na X szef MSWiA.

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

Obszerny apel do mieszkańców opublikował także wcześniej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Samorządowiec przekazał, że informacje o napaściach przyjął "z ogromnym niepokojem i oburzeniem".

"W naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie" - oświadczył.





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