Szef MSZ Mołdawii odpowiedział Zacharowej. "Jesteśmy oburzeni"

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Minister spraw zagranicznych Mołdawii Nicu Popescu odniósł się do krytyki Kremla wobec przyjęcia przez parlament w Kiszyniowie ustawy uznającej język mołdawski za tożsamy z rumuńskim. Popescu wezwał Rosję, by nie ingerowała w wewnętrzne sprawy kraju. - Decyzja należy do nas i nikt nie ma prawa jej komentować - powiedział.

Zdjęcie Nicu Popescu zaapelował, by Rosja nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Mołdawii / CEM OZDELANADOLU AGENCY / AFP