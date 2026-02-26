W skrócie Borge Brende zrezygnował ze stanowiska szefa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Powodem rezygnacji są ujawnione kontakty Brendego z Jeffreyem Epsteinem, obejmujące kolacje i wymianę wiadomości.

Światowe Forum Ekonomiczne wszczęło postępowanie wyjaśniające wobec Brendego, a na jego miejsce tymczasowo wyznaczono Aloisa Zwinggiego.

Agencja Reutera, informując o sprawie, wskazała, że Borge Brende kierował Światowym Forum Ekonomicznym w Davos od 2017 roku. W związku z jego rezygnacją na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego tymczasowo zastąpi go Alois Zwinggi.

Jak wskazuje agencja, Brende ogłosił swoją decyzję po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA ujawnił kolejną transzę akt Epsteina.

Upublicznione dokumenty wykazały, że Norweg odbył trzy kolacje biznesowe z multimilionerem oraz wymienił z nim ponad 100 wiadomości tekstowych.

W upublicznionej korespondencji były szef Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (WEF) określał amerykańskiego finansistę i przestępcę seksualnego mianem "swojego przyjaciela".

Norweski dziennik "DN" opisuje, że mężczyzna początkowo zaprzeczał, że miał jakiekolwiek powiązania z Epsteinem. W rozmowie z dziennikiem "Aftenposten" w listopadzie zapewniał, że "nie miał nic wspólnego" z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym.

Na początku lutego władze WEF wszczęły postępowanie wyjaśniające wobec Brendego. Ostatecznie Norweg przyznał, że latach 2018-2019 uczestniczył w trzech kolacjach, na których obecny był także Epstein.

Jak tłumaczył, pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 2018 r. w Nowym Jorku na zaproszenie byłego norweskiego wicepremiera i negocjatora porozumień z Oslo z 1994 r., Terjego Roed-Larsena.

Wówczas Epstein miał zostać przedstawiony Brendemu jako amerykański inwestor. Norweg podkreślał, że wówczas nie wiedział o jego przeszłości i przestępczej działalności.

Afera Jeffreya Epsteina. Multimilioner targnął się na swoje życie

Epstein, który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery.

W 2008 r. został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Źródła: Reuters, "DN", "Aftenposten"

