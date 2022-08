Szef dyplomacji UE: Wypracowano ostateczny tekst porozumienia nuklearnego z Iranem

Po 11 miesiącach rozmów w sprawie ożywienia umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oznajmił w poniedziałek na Twitterze, że wypracowany i przekazany Teheranowi został "finalny tekst" porozumienia. "To, co można było wynegocjować, zostało wynegocjowane i teraz mamy finalny tekst. Jednak za każdą kwestią techniczną i za każdym akapitem kryje się decyzja polityczna, którą trzeba podjąć w stolicach" - napisał Borrell. "Jeśli te odpowiedzi będą pozytywne, to możemy podpisać porozumienie" - dodał.

Zdjęcie Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell / ATTA KENARE / AFP / East News