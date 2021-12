Szef dyplomacji UE: Rosja zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy

- Unia Europejska jest w pełni zaangażowana na rzecz bezpieczeństwa w Europie w oparciu o kluczowe zasady nieagresji oraz poszanowania suwerenności narodowej i integralności terytorialnej. Dziś bezpieczeństwo Europy jest zagrożone. Działania Rosji, w szczególności bezprawna aneksja Krymu, jej rola w podsycaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy, a także działania w gruzińskich separatystycznych regionach Osetii Południowej i Abchazji, w regionie naddniestrzańskim oraz we wspieraniu reżimu (Alaksandra) Łukaszenki (na Białorusi) doprowadziły do poważnego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Europie - mówił Borrell.

UE będzie reagować

- W ostatnim czasie koncentracja rosyjskich wojsk wzdłuż granic z Ukrainą oraz na nielegalnie anektowanym Krymie stworzyła nowe zagrożenia i wywołała obawy przed inwazją - zwrócił uwagę Borrell w wydanym oświadczeniu.



Hiszpan przypomniał, że UE wraz z partnerami i sojusznikami wyraźnie zasygnalizowała, że będzie zdecydowanie reagować na wszelkie dalsze naruszenia suwerenności Ukrainy.



- Jednocześnie UE wierzy, że dialog, negocjacje i współpraca to jedyne sposoby na przezwyciężenie sporów i zaprowadzenie pokoju. Jakakolwiek prawdziwa dyskusja na temat bezpieczeństwa w Europie musi opierać się na zobowiązaniach w ramach OBWE i ONZ oraz je wzmacniać - są to prawdziwe filary europejskiej architektury bezpieczeństwa - a nie prowadzić do ich erozji. Taka dyskusja musi być inkluzywna i musi uwzględniać obawy i interesy wszystkich zainteresowanych stron. UE będzie współpracować zarówno z USA, jak i NATO, aby zapewnić reprezentację jej interesów w ewentualnych dyskusjach z Rosją na temat bezpieczeństwa europejskiego - podkreślił szef unijnej dyplomacji.



Zareagował on w ten sposób na upublicznione przez Rosję dwa projekty traktatów, które "wpływają na europejską architekturę bezpieczeństwa" i są adresowane odpowiednio do Stanów Zjednoczonych i członków NATO.