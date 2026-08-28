Szef CIA odwiedził Moskwę. Media: Wezwał Rosję do zawarcia układu

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

John Ratcliffe pojechał do Moskwy, aby prywatnie przedstawić "ponurą ocenę" rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - podał "New York Times". Z doniesień dziennika wynika, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej wezwał Rosję do zawarcia układu kończącego konflikt.

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John Ratcliffe w garniturze i czerwonym krawacie przy mównicy na tle flagi USA i emblematu Białego Domu.
USA: John Ratcliffe (na zdjęciu) przedstawił w Moskwie "ponurą ocenę" stanu rosyjskiej inwazji na UkrainęALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • John Ratcliffe pojechał do Moskwy, by prywatnie przekazać "ponurą ocenę" sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy.
  • Według "New York Times" szef CIA wezwał Rosję do podpisania porozumienia kończącego konflikt w Ukrainie.
  • Dziennik podaje, że administracja Donalda Trumpa dąży do wznowienia negocjacji mających zakończyć wojnę.
  • Prezydent Trump powiedział, że według niego Rosja nie zaatakuje terytorium NATO.
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"New York Times" poinformował w czwartek, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe pojechał do Moskwy, aby prywatnie przedstawić "ponurą ocenę" stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, podał, że Ratcliffe przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem i nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu.

Szef CIA w Moskwie. Media: Spotkanie dotyczyło Ukrainy

Gazeta napisała, że analitycy CIA od dawna wątpili, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny i jej skutków. Niektórzy z nich mieli mieć nadzieję, że taka wiadomość przekazana bezpośrednio od szefa służby wywiadowczej będzie dla Putina, byłego KGB-isty, bardziej wiarygodna.

"NYT" przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element w staraniach administracji Donalda Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.

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Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina przegra wojnę, "stało się coraz bardziej jasne, że Ukraina nie podda się", nawet przy mniejszym wsparciu ze strony USA - napisał dziennik.

Trump rozmawiał z Putinem. "On nie będzie atakował terytorium NATO"

Doniesienia gazety zdają się sprzeczne z wcześniejszymi informacjami "Wall Street Journal" i Politico, według których wizyta Ratcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie.

Podróż Ratcliffe'a na pokładzie wojskowego transportowca z międzylądowaniem w Rydze była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 roku. Wówczas jego poprzednik Bill Burns spotkał się z Putinem, by ostrzec przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

Pytany o tę podróż w czwartek prezydent Trump odmówił komentarza. Zarazem zapewnił, że Rosja nie zaatakuje NATO. - Miałem z nim (Władimirem Putinem - red.) dobre rozmowy. On nie będzie atakował terytorium NATO - mówił, nie rozwijając wypowiedzi.

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