Rezygnacja prezesa BBC ma związek z raportem, który ma zostać opublikowany w piątek. Informacje zawarte w dokumencie sporządzonym przez adwokata Adama Heppinstalla są obciążające dla Sharpa.

Szef BBC rezygnuje. W tle pożyczka dla Borisa Johnsona

Richard Sharp został rekomendowany na stanowisko prezesa BBC przez Borisa Johnsona.

Jak zauważa "The Guardian", były darczyńca Partii Konserwatywnej został mianowany w 2021 r. W toku śledztwa na jaw wyszło, że nie ujawnił on, iż pomógł znajomemu kanadyjskiemu biznesmenowi, który oferował Johnsonowi pożyczkę w wysokości 800 tys. funtów. Miało do tego dojść na kilka tygodni przed mianowaniem Sharpa na stanowisko.

Posłowie krytykowali Sharpa za niezgłoszenie potencjalnego konfliktu interesów. Komisarz ds. nominacji publicznych wszczął dochodzenie w sprawie okoliczności związanych z otrzymaniem przez niego stanowiska.

Według raportu Sharp naruszył rządowe przepisy.

Rezygnacja Richarda Sharpa. "Nieumyślne" naruszenie zasad

W komunikacie cytowanym przez Reuters Sharp twierdzi, że nie znaleziono żadnych dowodów na to, że odgrywał jakąkolwiek rolę w ułatwieniu porozumienia lub finansowania pożyczki dla Borisa Johnsona.

Sharp podkreślił też, że rezygnuje, aby "nadawać priorytet interesom BBC" po "nieumyślnym" naruszeniu zasad.