Szedł nocą po autostradzie. Polaka potrąciła ciężarówka

31-letni Polak został potrącony przez ciężarówkę, gdy w nocy próbował przejść przez autostradę A10 w Michendorf. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Na miejsce przybył śmigłowiec ratunkowy, który przetransportował go do centrum urazowego w Berlinie. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.

Wypadek na autostradzie A10. Polaka potrąciła ciężarówka (zdj. ilustracyjne)Guido Kirchner/DPAAFP

  • 31-letni Polak został potrącony przez ciężarówkę podczas przechodzenia przez autostradę A10 w Michendorf i ciężko ranny trafił do berlińskiego centrum urazowego.
  • Kierująca ciężarówką 36-letnia kobieta doznała szoku i również została przewieziona do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.
  • Tego samego dnia na autostradzie A10 w Ludwigsfelde doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem, w wyniku którego oboje zostali poszkodowani, a śmigłowiec uczestniczył w akcji ratowniczej.
Do wypadku doszło około godziny 0:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek na autostradzie A10 w Michendorf.

31-letni obywatel Polski przeszedł przez wszystkie osiem pasów ruchu, aby dostać się z jednej strony parkingu na drugą. W ciemności został potrącony przez ciężarówkę z naczepą.

    Mężczyzna odniósł poważne obrażenia i został przetransportowany śmigłowcem do centrum urazowego Unfallkrankenhaus Berlin (UKB).

    Kierowca ciężarówki, 36-letnia kobieta, doznała szoku i również trafiła do szpitala. Droga była częściowo zablokowana przez około godzinę. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie naruszenia przepisów ruchu drogowego.

    Niemcy. Seria wypadków na autostradzie A10

    Do innego wypadku na autostradzie A10 doszło w niedzielne popołudnie w Ludwigsfelde.

    26-letni motocyklista zderzył się z samochodem na zjeździe z autostrady Genshagen, a następnie uderzył w barierę ochronną, odnosząc poważne obrażenia. Kierująca samochodem kobieta prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście.

    W tej akcji ratunkowej również uczestniczył śmigłowiec, a straty materialne oszacowano na około 25 tysięcy euro. Oba pojazdy zostały zatrzymane przez policję jako dowód w sprawie.

    Źródło: Tagesspiegel

