W skrócie Pete Hegseth nie weźmie udziału w szczycie ministrów obrony NATO 12 lutego, zamiast niego pojedzie Elbridge Colby.

Elbridge Colby jest trzecim najważniejszym cywilnym urzędnikiem w Pentagonie i autorem nowej strategii obronnej USA, która skupia się na ochronie terytorium Stanów Zjednoczonych.

To już drugi raz, kiedy wysoki rangą urzędnik amerykański nie pojawi się na ważnym spotkaniu NATO, co może budzić pytania o zaangażowanie USA w Sojusz - pisze Politico.

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth wyśle swojego zastępcę na spotkanie ministrów obrony NATO 12 lutego - informuje Politico, powołując się na słowa amerykańskiego urzędnika i europejskiego dyplomaty. Decyzja ta prawdopodobnie wywoła kolejne pytania na temat zaangażowania Waszyngtonu w Sojusz Północnoatlantycki - dodaje portal.

Według informatorów Politico w naradzie może wziąć udział Elbridge Colby, podsekretarz ds. polityki obronnej w Departamencie Wojny Stanów Zjednoczonych. Colby jest trzecim najwyższym rangą cywilnym urzędnikiem w Pentagonie i bliskim sojusznikiem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.

Pete Hegseth opuści szczyt NATO? USA chcą wysłać zastępcę

32 szefów resortów obrony krajów NATO zbierze się 12 lutego na pierwszym spotkaniu na szczeblu ministerialnym od czasu, gdy prezydent USA Donald Trump doprowadził sojusz na skraj implozji, wielokrotnie sugerując, że mógłby siłą odebrać Danii Grenlandię - pisze Politico.

Portal przypomina, że Hegseth wywołał oburzenie na tego typu spotkaniu w 2025 roku, ostro atakując Europejczyków za to, że nie wydają wystarczających środków na obronę.

Colby, nazywany "Mostem", jest postrzegany w Pentagonie jako zwolennik twardego kursu w sprawie Europy i zagorzały zwolennik izolacjonistycznej polityki zagranicznej USA, która w założeniu ma oznaczać mniejszą aktywność Waszyngtonu - zwłaszcza militarną - na świecie. Colby jest również odpowiedzialny za opracowanie planów dotyczących spodziewanego wycofania wojsk amerykańskich z Europy, które było wielokrotnie opóźniane.

Twórca nowej strategii obronnej USA. Kim jest Elbridge Colby?

Colby odpowiadał też za opracowanie nowej strategii obronnej USA, w której obniżono rangę Europy i stwierdzono, że Waszyngton zamiast obrony Europy "priorytetowo" będzie traktować ochronę terytorium Stanów Zjednoczonych.

Politico opisuje, że przed publikacją dokument został gruntownie zrewidowany przez sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, który w świetle rozmów handlowych między Pekinem a Waszyngtonem naciskał na "złagodzenie języka" w części poświęconej Chinom. Podobne zmiany zaszły też w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, opublikowanej z końcem 2025 roku.

Strategia obronna USA jasno wskazuje też, że w Europie "sojusznicy przejmą inicjatywę" w obliczu zagrożeń, które są "mniej poważne" dla Stanów Zjednoczonych - co jest eufemizmem w odniesieniu do Rosji - ocenia portal.

To nie pierwsza taka sytuacja. Marco Rubio też wysłał zastępcę

Już wcześniej zdarzało się, że wysoki rangą urzędnik amerykański opuszczał tak ważne spotkanie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio również wysłał swojego zastępcę na naradę ministrów spraw zagranicznych NATO w grudniu.

Oana Lungescu, była rzeczniczka NATO, powiedziała, że podobny ruch ze strony Amerykanów "niesie ze sobą ryzyko wysłania kolejnego sygnału, że USA nie słuchają obaw swoich sojuszników tak uważnie, jak powinny". Lungescu dostrzega jednak pozytywną stronę tej sytuacji. - Elbridge Colby jest najlepiej przygotowany do wyjaśnienia intencji i konsekwencji nowej strategii obronnej USA oraz do wysłuchania opinii sojuszników - zaznaczyła.

Agencja Unian dodaje, że według wcześniejszych informacji wiceprezydent USA J.D. Vance nie weźmie udziału w tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa . Zamiast niego - według organizatorów - na czele delegacji USA na spotkaniu w lutym stanie sekretarz stanu USA Marco Rubio.

