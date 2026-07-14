W skrócie Raport wskazuje, że liczba ludności w krajach Unii Europejskiej osiągnie szczyt w 2029 roku, a następnie zacznie spadać.

Starzenie się społeczeństwa i wzrost średniej długości życia będą głównymi przyczynami spadku liczby mieszkańców UE do 2100 roku.

W raporcie zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia wydajności i zmniejszenia bezrobocia w UE, aby zminimalizować skutki kurczącej się siły roboczej oraz ograniczone możliwości rozwiązania problemów tylko dzięki migracji.

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Jak wynika z opublikowanego we wtorek raportu, liczba mieszkańców w 27 krajach Unii Europejskiej osiągnie swój najwyższy poziom w 2029 roku.

Obecnie na terenie UE mieszka 450,6 mln osób. Naukowcy przewidują, że za trzy lata ta liczba wzrośnie do 453,3 mln. Od tego momentu zacznie się jednak długoterminowy spadek populacji. Przyczyni się do tego starzenie się społeczeństwa.

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Według raportu do 2100 r. liczba ludności spadnie do 398,8 mln osób, co daje ogólny spadek o 11,7 proc. Oznacza to powrót do poziomu z lat 70. XX wieku. Średnia długość życia może przekroczyć wtedy 90 lat dla kobiet i 86 dla mężczyzn.

Europejczycy żyją dłużej niż kiedykolwiek dzięki znacznie lepszym:

warunkom życia,

warunkom społecznym

oraz opiece zdrowotnej.

Według Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej do 2050 r. prawie co trzeci (ok. 33 proc.) mieszkaniec UE będzie miał 65 lat lub więcej. Obecnie obecny odsetek wynosi jeden do pięciu, czyli 20 proc.

- To jedno z naszych największych osiągnięć. Jednak zmiany demograficzne przekształcają nasze społeczeństwa, gospodarki i rynki pracy - mówiła komisarz UE Dubravka Šuica na temat wydłużenia czasu życia Europejczyków. Tego rodzaju tendencje stanowią "poważne wyzwania" - stwierdziła.

W oświadczeniu wymieniono m.in.:

niedobory siły roboczej,

napiętą sytuację budżetów publicznych,

oraz presję na systemy opieki i edukacji.

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- Musimy działać już teraz, aby przekuć tę transformację w szansę - zaznaczyła komisarz Šuica. Podkreśliła, że Unia musi zwiększyć wydajność i zmniejszyć bezrobocie, aby zrównoważyć skutki kurczącej się siły roboczej.

Jak podano w raporcie, obecnie około 20 proc. Europejczyków w wieku produkcyjnym nie należy do siły roboczej, a ok. ośmiu milionów młodych ludzi nie pracuje, nie uczy się ani nie uczestniczy w szkoleniach.

Badacze stwierdzili, że migracja może pomóc zrównoważyć niektóre skutki zmian demograficznych w Europie, ale jej wpływ na "pełne" sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa, byłby ograniczony.





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