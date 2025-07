- Czytając wypowiedzi, czy to polityków europejskich, czy to chińskich, odnoszę wrażenie, że żadna z tych stron nie liczy na osiągnięcie jakiegoś przełomu , ani nawet na to, że szczyt przyniesie, chociażby niewielkie wymierne korzyści dla obu stron - mówi dr Adrian Brona.

Szczyt ma uczcić 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Pekinem a Brukselą. Początkowo miał on odbyć się w Brukseli i trwać dwa dni. Ostatecznie przeniesiono go i skrócono do jednego dnia - na wniosek Chin.

- Unia Europejska zgodziła się na to, żeby go przenieść do Pekinu, co też nie jest bez znaczenia. Szczyty na zmianę odbywają w dwóch różnych miejscach i nagle jedna strona mówi, że jednak do was nie przyjedziemy, jak chcecie, przyjedźcie do nas. Strona chińska chciała wystąpić z pozycji siły - mówi dr Adrian Brona. - Dopiero w tym tygodniu Ministerstwo Spraw Zjednoczonych Chin potwierdziło, że przedstawicielom UE uda się spotkać z Xi Jinpingiem. Widać, że przygotowania do szczytu są bardzo powolne i Chinom za specjalnie na tym nie zależy.