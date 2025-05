Doniesienia nie ograniczają się jedynie do obecności szczurów. Mieszkańcy Sarajewa publikują zdjęcia przepełnionych kontenerów na śmieci, nielegalnych wysypisk oraz martwych zwierząt pozostawionych w przestrzeni publicznej - nawet na placach zabaw dla dzieci.

Choroba ta, znana również jako "szczurza gorączka" , to bakteryjna choroba zakaźna wywołana przez krętki z rodzaju Leptospira. Rozprzestrzenia się głównie przez kontakt z wodą lub glebą skażoną moczem i kałem gryzoni.

W najostrzejszej postaci występuje jako choroba Weila , dochodzi wtedy do uszkodzenia wątroby , żółtaczki , a nawet niewydolności nerek.

Choć obecna fala zachorowań przebiega łagodnie, lekarze ostrzegają, że nieleczona leptospiroza może prowadzić do śmierci nawet w ponad 50 proc. przypadków.

W obliczu rosnącego zagrożenia, lokalne władze ogłosiły stan epidemii , co umożliwiło wprowadzenie " nadzwyczajnych środków zaradczych".

Szkoły zostały zobowiązane do dokładnego sprzątania placów zabaw , koszenia trawników oraz sprawdzania piwnic pod kątem obecności szczurów.

Jak opisuje BBC, takie działania stanowią wyraźny kontrast wobec zaniedbań z ostatnich dwóch lat, kiedy to - z powodu nieudanego przetargu - w mieście nie przeprowadzano żadnych działań deratyzacyjnych i sanitarnych . W rezultacie populacja szczurów zaczęła wymykać się spod kontroli.

Minister zdrowia kantonu Sarajewo - Enis Hasanović, nazwał obecną sytuację "nie tyle kryzysem zdrowotnym, co kryzysem komunalnym", podkreślając, że to zaniedbania administracyjne doprowadziły do obecnej eskalacji problemu.