- Śledztwo w tej łamiącej serce tragedii, która pochłonęła życie 96 osób, nie może zostać zakończone do dziś, bo Rosja uparcie odmawia polskim śledczym kluczowych dowodów w sprawie, tj. szczątków samolotu i rejestratorów lotu. Ktoś mógłby zapytać: "jaka tajemnica stoi za tą katastrofą, która nie pozwala Rosji na udostępnienie tych kluczowych dowodów?" - powiedział Szczerski podczas zwołanej przez Rosję debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat "pogwałceń porozumień, regulujących eksport broni i sprzętu wojskowego".

Szczerski apeluje do Rosji o współpracę

Ambasador stwierdził, że Polska popiera walkę z nielegalnym przekazywaniem broni organizacjom terrorystycznym i prywatnym grupom wojskowym, ale będzie wspierać Ukrainę przed rosyjską agresją, by bronić suwerenności państw regionu, podobnie jak robił to prezydent Lech Kaczyński.

- Misja prezydenta Kaczyńskiego, by bronić suwerenności krajów naszego regionu trwała do ostatniego dnia jego prezydentury. Została brutalnie przerwana przez katastrofę samolotu dokładnie 13 lat temu - powiedział Szczerski. Wezwał przy tym Rosję do zwrócenia kluczowych dowodów w sprawie i do pełnej współpracy z polskim śledztwem, by "wyjaśnić wszystkie okoliczności katastrofy tak charakterystycznej dla tragicznej historii naszego regionu".

Szczerski o zbrodni katyńskiej

Szczerski podczas wystąpienia wspomniał także o Katyniu.

- Polska jest zdeterminowana, by zwiększyć bezpieczeństwo regionu i ochronić go od dominacji, bo doświadczyła w historii horroru wojny, w tym zbrodni katyńskiej - powiedział ambasador. Jak dodał, obrazy z Buczy i Irpienia nasuwały skojarzenia z Katyniem.

13. rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku rządowy Tu-154M rozbił się w lesie niedaleko lotniska w Smoleńsku. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej pomiejsze uroczystości miały miejsce w Warszawie, Krakowie oraz na Jasnej Górze .

Kwiaty pod pomnikami poświęconymi ofiarom katastrofy smoleńskiej, a także prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu złożyli w poniedziałek m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Okolicznościowe wieńce złożyli również przedstawiciele opozycji.

Brat tragicznie zmarłego prezydenta brał udział także w specjalnej mszy w klasztorze na Jasnej Górze .

Główne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przełożone na 16 kwietnia w związku z tym, że wydarzenie przypadło na drugi dzień Świąt Wielkanocnych.