Szczątki drona znalezione na Litwie. Nowe informacje służb
Litewskie służby potwierdziły, że dron odnaleziony na wschodzie kraju zawierał materiały wybuchowe. Ładunek ma zostać zneutralizowany na miejscu, ponieważ jego transport uznano za zbyt niebezpieczny dla mieszkańców okolicy.
W skrócie
Wrak bezzałogowca został odnaleziony we wsi Samane. Jak przekazała policja z okręgu uciańskiego, funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej "Aras" potwierdzili obecność materiałów wybuchowych w miejscu upadku maszyny. Teren zabezpieczono, a służby rozpoczęły działania związane z neutralizacją ładunku.
Szczątki drona miał odnaleźć mężczyzna koszący trawę. Według litewskich służb najbliższe gospodarstwo znajduje się około 300 metrów od miejsca upadku bezzałogowca.
Ładunek wybuchowy w dronie. Służby zabezpieczyły teren
O zdarzeniu służby zostały poinformowane w niedzielę po godz. 19 czasu lokalnego przez mieszkańców okolicy.
Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wówczas, że według wstępnych ustaleń może chodzić o bezzałogowiec produkcji ukraińskiej. Szef Centrum Vilmantas Vitkauskas zaznaczył jednak, że śledczy nadal ustalają szczegóły zdarzenia.
W związku z incydentem uruchomiono procedurę "Skydas", stosowaną na Litwie w sytuacjach zagrożenia wybuchem. Na miejscu przez całą noc pracowały służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i rozpoznanie obiektu.
Nadal nie wiadomo również, kiedy dokładnie maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną oraz jak długo mogła znajdować się nad terytorium kraju.
Coraz więcej incydentów z dronami w naszym regionie
Litewskie media przypominają, że podobny incydent miał miejsce w marcu w rejonie orańskim przy granicy z Białorusią. Wówczas również odnaleziono ukraiński dron wojskowy, który - według władz - miał zboczyć z kursu wskutek działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej.
W niedzielę rano również armia Łotwy informowała, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, a następnie ją opuścił.