W skrócie Litewskie służby potwierdziły obecność materiałów wybuchowych w odnalezionym dronie, którego ładunek zostanie zneutralizowany na miejscu ze względów bezpieczeństwa.

Wrak drona odnaleziono we wsi Samane, a teren zabezpieczono, rozpoczynając działania antyterrorystyczne i procedurę neutralizacji ładunku.

W ostatnich miesiącach odnotowano podobne incydenty z dronami nad Bałtykiem, w tym w rejonie orańskim i nad terytorium Łotwy.

Wrak bezzałogowca został odnaleziony we wsi Samane. Jak przekazała policja z okręgu uciańskiego, funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej "Aras" potwierdzili obecność materiałów wybuchowych w miejscu upadku maszyny. Teren zabezpieczono, a służby rozpoczęły działania związane z neutralizacją ładunku.

Szczątki drona miał odnaleźć mężczyzna koszący trawę. Według litewskich służb najbliższe gospodarstwo znajduje się około 300 metrów od miejsca upadku bezzałogowca.

Ładunek wybuchowy w dronie. Służby zabezpieczyły teren

O zdarzeniu służby zostały poinformowane w niedzielę po godz. 19 czasu lokalnego przez mieszkańców okolicy.

Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wówczas, że według wstępnych ustaleń może chodzić o bezzałogowiec produkcji ukraińskiej. Szef Centrum Vilmantas Vitkauskas zaznaczył jednak, że śledczy nadal ustalają szczegóły zdarzenia.

W związku z incydentem uruchomiono procedurę "Skydas", stosowaną na Litwie w sytuacjach zagrożenia wybuchem. Na miejscu przez całą noc pracowały służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i rozpoznanie obiektu.

Nadal nie wiadomo również, kiedy dokładnie maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną oraz jak długo mogła znajdować się nad terytorium kraju.

Coraz więcej incydentów z dronami w naszym regionie

Litewskie media przypominają, że podobny incydent miał miejsce w marcu w rejonie orańskim przy granicy z Białorusią. Wówczas również odnaleziono ukraiński dron wojskowy, który - według władz - miał zboczyć z kursu wskutek działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej.

W niedzielę rano również armia Łotwy informowała, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, a następnie ją opuścił.

