Władze Litwy wezwały mieszkańców środkowej i północnej części kraju do udania się w niedzielę rano na około godzinę do schronów z powodu niezidentyfikowanego obiektu latającego - poinformowała agencja Reutersa, powołując się na krajowe centrum zarządzania kryzysowego.

"Możliwe wykrycie drona. Natychmiast udajcie się w bezpieczne miejsce" - brzmiał komunikat litewskich sił zbrojnych. Zapowiedziano, że mieszkańcy otrzymają osobne powiadomienie o zakończeniu zagrożenia.

Szczątki drona na Litwie. Maszyna miała przedostać się z Polski

Jak dodano, w czasie obowiązywania "czerwonego" alarmu powietrznego do rejonu poderwano myśliwce NATO, a lotnisko w Kownie zostało zamknięte.

Zaznaczono, że żołnierze litewskiej armii badali możliwe szczątki drona w pobliżu wsi Juodzionys na północy Litwy. Dron miał wlecieć od polskiej strony.

Pierwsze ostrzeżenie na Litwie wysłano o godz. 6 czasu polskiego do mieszkańców okręgu kowieńskiego. Pięć minut później żółty alert objął również okręgi szawelski i poniewieski. Już o godz. 6:09 w tych dwóch regionach podniesiono poziom zagrożenia do czerwonego.

Szef centrum Vilmantas Vitkauskas mówił na antenie radia LRT, że obiekt zaobserwowano na południe od Poniewieża. Wskazywał wówczas, że największe zagrożenie dotyczy właśnie tego miasta.

- Zidentyfikowano zagrożenie z powietrza i najprawdopodobniej jest to dron - powiedział Vitkauskas, cytowany przez portal Lrytas. Zaznaczył jednocześnie, że złe warunki pogodowe utrudniały ustalenie, z jakim obiektem mają do czynienia służby i czy jest on niebezpieczny.

W oficjalnym serwisie LT72 o godz. 6:55 czasu polskiego odnotowano, że obiekt znajduje się w pobliżu Birż na północy Litwy i leci w kierunku Łotwy.

Ostrzeżenia na Litwie i Łotwie. Zagrożenie spowodowane wtargnięciem drona

W związku z możliwym wtargnięciem niezidentyfikowanego obiektu do litewskiej przestrzeni powietrznej poderwano myśliwce NATO. Wojsko podkreślało jednak, że nie ma jeszcze pewności, czy poszukiwany obiekt rzeczywiście jest dronem.

"Myśliwce kontynuują poszukiwania możliwego celu. Szukamy miejsca bez zachmurzenia, by przeprowadzić identyfikację wzrokową" - informowała litewska armia.

Na Łotwie ostrzeżenia objęły regiony Bauska, Aizkraukle i Ogre. Według "Staburagsa" mieszkańcy otrzymali pomarańczowe komunikaty o godz. 6:36 czasu polskiego. Wezwano ich do natychmiastowego schronienia się.

Zalecono stosowanie zasady dwóch ścian, czyli przebywanie w miejscu, w którym od zewnętrznej strony budynku oddzielają człowieka przynajmniej dwie ściany. Wojsko apelowało również, by nie zbliżać się do podejrzanych lub nisko lecących obiektów.



