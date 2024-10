Szanują go w UE, obawia się go Putin. "Zaklinacz Trumpa" pokieruje NATO

- Mój drugi priorytet to zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i przybliżenie jej do NATO , ponieważ nie będzie trwałego pokoju w Europie bez silnej, niepodległej Ukrainy - kontynuował Rutte. Na koniec wskazał trzeci ze swoich celów: - Trzeci priorytet to wzmocnienie naszego partnerstwa w coraz bardziej powiązanym ze sobą świecie.

Mark Rutte. Strażnik niepodległości Ukrainy

Dr Pawłuszko zwraca też uwagę na różnice w kulturze strategicznej NATO i Rosji, z którymi będzie musiła zmierzyć się nowy sekretarz generalny Sojuszu. - Kiedy Rosja groziła, to myśleliśmy, że to blef. Kiedy szykowała się do wojny, myśleliśmy, że się na to nie odważą, bo to im się nie opłaca. Kiedy zaczęła wojnę, myśleliśmy, że to nie potrwa długo - wylicza rozmówca Interii. I dodaje: - Rosja wciąż przesuwa granice i testuje, ile wytrzyma Zachód. To chwila prawdy dla Ruttego, zwłaszcza w kontekście tego, jak wynegocjować nowe pakiety pomocy dla Ukrainy w obliczu możliwej zmiany lokatora Białego Domu.