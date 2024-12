Dwaj mężczyźni, ojciec i syn, przyznali się przed sądem do szantażowania rodziny Michaela Schumachera - informuje agencja AFP. Grozili, że ujawnią zdjęcia kierowcy po wypadku, którego doznał w 2013 roku. Do winy wciąż nie przyznaje się pracownik rezydencji Schumacherów podejrzewany o wykonanie i sprzedaż zdjęć. Proces w tej sprawie potrwa do połowy lutego.