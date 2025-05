Bonaparte zamówił szablę między rokiem 1802 i 1803 u słynnego rusznikarza Nicolasa-Noela Bouteta, który kierował zakładami broni w Wersalu. Był to szczególny moment w życiu polityka - sprawował wówczas rządy jako pierwszy konsul. Prace nad zamówieniem zajęły wiele miesięcy, a w tym czasie Napoleon koronował się w 1804 roku na cesarza Francuzów . Szabla stała się symbolem tej drogi do władzy i wielkiej zmiany w historii kraju.

Szabla należąca do Napoleona

Szabla należąca do Napoleona STEPHANE DE SAKUTIN AFP

Przez całe panowanie Napoleon zachował szablę do własnego użytku . Po powrocie do Francji z zesłania na Elbę podarował ją Emmanuelowi de Grouchy, ostatniemu ze swych marszałków (mianowanemu w 1815 roku).

Potomkowie marszałka zachowali szablę; obecna aukcja była pierwszą, na której się pojawiła . To "arcydzieło o ładunku historycznym", łączące sztukę, historię i władzę - ocenił szef domu aukcyjnego Drouot, Alexandre Giquello.

Przedmioty należące do Napoleona. Są sprzedawana za miliony euro

Szabla została sprzedana w czwartek za rekordową kwotę jak chodzi o przedmioty należące do Napoleona. Poprzedni rekord należał do jednego z jego bikornów, czyli charakterystycznych kapeluszy, który w listopadzie 2023 r. został sprzedany na aukcji za ok. 1,9 mln euro.