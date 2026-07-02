Sytuacja w Rosji wymyka się spod kontroli? Chaos i "bitwy" na stacjach

Maria Literacka

Maria Literacka

Wśród Rosjan rośnie napięcie w związku z niedoborem paliwa, który dotyka kraj w następstwie ukraińskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Nagrania udostępniane w mediach społecznościowych dowodzą, że między tankującymi dochodzi nawet do rękoczynów.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Rosja. Kolejka samochodów przed stacją benzynową.
Rosja wprowadza limity paliwowe. Rośnie napięcie społeczneIGOR IVANKOAFP

W skrócie

  • Rosjanie doświadczają wzrostu napięć społecznych z powodu niedoboru paliwa. Dochodzi do incydentów na stacjach benzynowych.
  • Mieszkańcy tworzą mapy dostępnych stacji paliw, a rolnicy obawiają się problemów z zebraniem plonów.
  • Ze względu na kryzys paliwowy Rosja rozpoczęła import benzyny z Indii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rosjanie próbują poradzić sobie z kryzysem paliwowym, a związany z nim niepokój społeczny rośnie. Kierowcy tworzą mapy stacji, na których można zatankować, jednak w czasie oczekiwania w kolejkach dochodzi do bójek - donosi Reuters.

Niedobór paliwa w Rosji. Mieszkańcy tworzą mapy stacji benzynowych

Mimo zasobności w ropę kraj zmaga się z niedoborami poważnie uderzającymi w życie mieszkańców. Ukraina regularnie przeprowadza skuteczne ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, co prowadzi do powodujących zastoje zniszczeń.

W związku z następstwami nalotów obywatele szukają rozwiązań - na podstawie informacji zebranych od członków społeczności tworzą mapy stacji, na których zatankowanie jest możliwe i nie tworzą się długie kolejki.

Zobacz również:

Kolejki na stacjach benzynowych w Rosji
Wojna w Ukrainie

"Nie warto dramatyzować". Tak propaganda tłumaczy Rosjanom braki paliwa

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

To nie niweluje jednak problemu nastrojów społecznych, które skutkują między innymi udokumentowanymi aktami agresji między tankującymi. Nagrania publikowane w mediach społecznościowych ukazują, jak kierowcy czekający w kolejkach wszczynają bójki.

Rosjanie w obliczu kryzysu paliwowego. "Jak spuścić paliwo?"

Dane dostarczone przez serwis iPhone.ru wskazują, że mieszkańcy szukają również instrukcji dotyczących kradzieży paliwa. Jak czytamy, liczba wpisywania frazy "jak spuścić paliwo?" w porównaniu z majem wzrosła w czerwcu z 697 do ponad 9,3 tys.

W związku z wprowadzanymi limitami paliwo określane jest mianem "największego luksusu". Problem uderza także w rolników, którzy odczuwają te niedobory w kontekście prowadzenia upraw. Obawiają się, że reglamentacja paliw może wywołać trudności z zebraniem plonów.

Zobacz również:

Władimir Putin traci kontrolę nad Krymem, zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

Krym ostatnim bastionem Putina. "Staje się problemem"

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

W obliczu kryzysu, jak podaje Reuters, Rosja jest zmuszona importować benzynę z Indii. Jedno ze źródeł branżowych przekazało, że drogą morską do kraju trafiło co najmniej 60 tys. ton paliwa. Z doniesień wynika, że do Rosji ma trafić więcej dostaw - według innego źródła plan zakłada importowanie 400 tys. ton benzyny miesięcznie, a jednym z dostawców ma być także Białoruś.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Ukraińscy żołnierze odpowiedzieli Władimirowi Putinowi
Wojna w Ukrainie

Wpadka Putina podczas oficjalnej przemowy. Ukraińskie wojsko odpowiada

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski


"Polityczny WF": Afera szpitalna. Kogo z warszawskiego ratusza sprzątnie miotła? INTERIA.PL

Najnowsze