Sytuacja w Grecji dramatyczna, ogień szaleje. Ludzie muszą uciekać
Władze zarządziły we wtorek wieczorem ewakuację greckiego miasta Kato Achaia. Wszystko przez szalejące w kraju pożary, których tylko jednego dnia odnotowano aż sto. W gaszeniu płomieni nie pomaga silny wiatr, przez co ogień szybko się rozprzestrzenia. Grecja zwróciła się także do UE o dostarczenie czterech samolotów gaśniczych.
W skrócie
- W Grecji od kilku dni trwają intensywne pożary, które wymusiły ewakuacje w różnych regionach, w tym w mieście Kato Achaia.
- We wtorek w całym kraju odnotowano aż 100 pożarów, a najbardziej dotknięte zostały wyspy Zakintos, Kefalonia i Chios.
- Susza i silny wiatr utrudniają akcje ratunkowe, dlatego Grecja poprosiła o wsparcie Unii Europejskiej, podczas gdy podobne problemy mają też inne kraje południowej Europy.
Od kilku dni pożary rozprzestrzeniające się w Grecji nie ustępują. We wtorek ogień pojawił się także nieopodal Kato Achaia - miasta w zachodniej części kraju, liczącego nieco ponad 8 tys. mieszkańców. Sytuacji w regionie nie poprawiał silny wiatr.
Ogromny pożar w Grecji. Mieszkańcom miasta nakazano ewakuację
W związku z rozprzestrzenianiem się płomieni władze miasta Kato Achai zdecydowały się na ewakuację tamtejszej ludności. Mieszkańcy otrzymali nakaz opuszczenia swoich domów ok. godz. 21 czasu lokalnego (22 czasu polskiego) i kierowanie się w stronę Pyrgos.
Zbiórki organizowano na Placu Demokracji, skąd autobusami transportowano ludzi w bezpieczne miejsca.
Nakazem ewakuacji objęty został także lokalny ośrodek zdrowia. W koordynacji akcji pomagała policja. Regionalny gubernator Nektarios Farmakis podkreślał natomiast w rozmowie z greckimi mediami, że "będzie to trudna noc".
Ogromne płomienie i kłęby czarnego dymu są widoczne w wielu miastach. Mieszkańcy zakładają maski i samodzielnie starają się gasić miejscowe pożary, dostarczając wodę wiadrami.
Grecja. Sto pożarów jednego dnia. Ogień szaleje na kilku wyspach
Jak przekazał portal Ekathimerini, tylko we wtorek w Grecji wybuchło sto pożarów. Najpoważniejsze z nich, oprócz Kato Achai, pojawiły się także na wyspach Zakintos, Kefalonia oraz Chios. Tam również zarządzono ewakuacje.
W wiosce Agalas na Zakintos żywioł zniszczył kilka domów, z kolei jeden z hoteli w Apelati został ewakuowany w ramach środków prewencyjnych.
Susza i silny wiatr nie pomagają w prowadzonych akcjach gaśniczych. Grecja zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności i poprosiła o dostarczenie czterech samolotów gaśniczych.
Jednak nie tylko Grecy walczą z potężnymi pożarami. Ogień trawi także m.in. Hiszpanię, Portugalię czy Serbię - tylko w tym kraju w ciągu doby odnotowano 181 pożarów. Natomiast we Francji i Włoszech obowiązują ostrzeżenia przed potężnymi upałami.
Źródła: Ekathimerini, AFP