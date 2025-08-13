W skrócie W Grecji od kilku dni trwają intensywne pożary, które wymusiły ewakuacje w różnych regionach, w tym w mieście Kato Achaia.

We wtorek w całym kraju odnotowano aż 100 pożarów, a najbardziej dotknięte zostały wyspy Zakintos, Kefalonia i Chios.

Susza i silny wiatr utrudniają akcje ratunkowe, dlatego Grecja poprosiła o wsparcie Unii Europejskiej, podczas gdy podobne problemy mają też inne kraje południowej Europy.

Od kilku dni pożary rozprzestrzeniające się w Grecji nie ustępują. We wtorek ogień pojawił się także nieopodal Kato Achaia - miasta w zachodniej części kraju, liczącego nieco ponad 8 tys. mieszkańców. Sytuacji w regionie nie poprawiał silny wiatr.

Ogromny pożar w Grecji. Mieszkańcom miasta nakazano ewakuację

W związku z rozprzestrzenianiem się płomieni władze miasta Kato Achai zdecydowały się na ewakuację tamtejszej ludności. Mieszkańcy otrzymali nakaz opuszczenia swoich domów ok. godz. 21 czasu lokalnego (22 czasu polskiego) i kierowanie się w stronę Pyrgos.

Zbiórki organizowano na Placu Demokracji, skąd autobusami transportowano ludzi w bezpieczne miejsca.

Nakazem ewakuacji objęty został także lokalny ośrodek zdrowia. W koordynacji akcji pomagała policja. Regionalny gubernator Nektarios Farmakis podkreślał natomiast w rozmowie z greckimi mediami, że "będzie to trudna noc".

Ogromne płomienie i kłęby czarnego dymu są widoczne w wielu miastach. Mieszkańcy zakładają maski i samodzielnie starają się gasić miejscowe pożary, dostarczając wodę wiadrami.

Grecja. Sto pożarów jednego dnia. Ogień szaleje na kilku wyspach

Jak przekazał portal Ekathimerini, tylko we wtorek w Grecji wybuchło sto pożarów. Najpoważniejsze z nich, oprócz Kato Achai, pojawiły się także na wyspach Zakintos, Kefalonia oraz Chios. Tam również zarządzono ewakuacje.

Pożary w Grecji zbliżają się do zabudowań, wydano nakaz ewakuacji EPA/ GIOTA LOTSARI PAP

W wiosce Agalas na Zakintos żywioł zniszczył kilka domów, z kolei jeden z hoteli w Apelati został ewakuowany w ramach środków prewencyjnych.

Susza i silny wiatr nie pomagają w prowadzonych akcjach gaśniczych. Grecja zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności i poprosiła o dostarczenie czterech samolotów gaśniczych.

Jednak nie tylko Grecy walczą z potężnymi pożarami. Ogień trawi także m.in. Hiszpanię, Portugalię czy Serbię - tylko w tym kraju w ciągu doby odnotowano 181 pożarów. Natomiast we Francji i Włoszech obowiązują ostrzeżenia przed potężnymi upałami.

Źródła: Ekathimerini, AFP

