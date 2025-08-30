Jak przywołuje BBC, sieć restauracji fast-food Taco Bell w 2023 roku wprowadziła systemy oparte na AI do 500 oddziałów w USA. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do procesu zamawiania jedzenia miało przyspieszyć realizację zamówienia i wyeliminować pomyłki. Jednak doświadczenie klientów wskazuje, że systemy pozostawiają wiele do życzenia.

Dyrektor ds. cyfryzacji i technologii w Taco Bell Dane Mathews przyznał w rozmowie z "The Wall Street Journal", że firma zamierza na nowo przemyśleć formy wykorzystania AI i planuje wycofać sztuczną inteligencję z punktów "drive-through".

- Będziemy szkolić zespoły, kiedy korzystać ze sztucznej inteligencji głosowej, a kiedy lepiej monitorować lub interweniować - zapowiedział.

USA. Seria wpadek z udziałem sztucznej inteligencji w restauracjach

BBC przywołuje ku temu argumenty. Jeden z nich dotyczy sytuacji, która wydarzyła się właśnie w Taco Bell, gdzie klient - korzystając z rozwiązań AI - zamówił 18 tys. kubków wody. Nagranie z tego zdarzenia szybko zyskało popularność w internecie.

W mediach społecznościowych podobnych przykładów jest więcej. Znaleźć można m.in. filmik, na którym mężczyzna zamawia duży napój, po czym głos wygenerowany przez AI pyta go, "czego się do tego napije". Innym razem według systemu klient zażyczył sobie bekonu do lodów. Był też przypadek, w którym narzędzie naliczyło klientowi kawałki kurczaka za gigantyczną kwotę.

Mimo wpadek przedstawiciel Taco Bell podkreśla, że sztuczna inteligencja pozwoliła na pomyślne przeprowadzenie około dwóch milionów zamówień.

