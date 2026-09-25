W skrócie Donald Trump zdecydował, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków Patriot.

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że uzgodniono konkretne porozumienia dotyczące systemu Patriot.

Strona amerykańska zaproponowała przygotowanie trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

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Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że odbył spotkanie z Donaldem Trumpem podczas którego zostały omówione "kwestie bieżące". Podczas rozmów, jak przekazał, udało się ustalić "konkretne porozumienia dotyczące licencji na systemy Patriot".

"Podczas naszego spotkania prezydent Trump podkreślił, że podjął ostateczną decyzję: Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków Patriot" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Zełenski.

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Prezydent Ukrainy zapowiedział także, że podczas rozmów strona amerykańska zaproponowała przygotowanie trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. "Czekamy, aż USA zaproponują termin. Jako miejsce spotkania zaproponowano Zjednoczone Emiraty Arabskie" - dodał we wpisie prezydent Ukrainy.

Ukraina otrzyma system Patriot. "Konkretne porozumienia"

Kijów od kilku miesięcy zabiega o możliwość produkcji pocisków do systemu Patriot. Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze na początku lipca zapowiedział, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję tych pocisków.

Prezydent USA mówił wówczas, że Ukraina "nie będzie mogła narzekać", że nie otrzymuje od Stanów Zjednoczonych wystarczająco dużo pocisków. - Powiedziałem: 'zróbcie je sami' - dodał wówczas Trump.

W trakcie spotkania wskazał, że "nie rozmawiał" o tej decyzji z producentem rakiet Patriot, jednak był przekonany, że "na pewno wszystko się ułoży". Ukraina nie otrzymała jednak licencji, a następnie, po wizycie Zełenskiego w Białym Domu pod koniec lipca, Trump zmienił zdanie w tej sprawie.

W rozmowie z dziennikarzami powiedział wówczas, że "Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody" na udzielenie Ukrainie licencji i "muszą być bardzo ostrożne w kwestii pozwalania komukolwiek na ich produkowanie".



