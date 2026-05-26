W skrócie Syryjskie służby odnalazły magazyn z bronią chemiczną, który należał wcześniej do byłego prezydenta Baszszara al-Asada, gdzie zabezpieczono zarówno pociski, jak i składniki do produkcji środków bojowych.

Na miejscu znaleziono ponad 70 rakiet i bomb powietrznych mogących przenosić broń chemiczną oraz produkty potrzebne do wytwarzania sarinu, a służby zatrzymały 18 osób podejrzanych o udział w programie broni chemicznej al-Asada.

Reżim Baszszara al-Asada został obalony w grudniu 2024 roku, a sam były prezydent przebywa obecnie w Moskwie, gdzie uzyskał azyl polityczny.

O znalezieniu składowiska broni chemicznej poinformował Mohamad Katoub - stały przedstawiciel Syrii w Organizacji ds. zakazu broni chemicznej w Hadze. Według niego syryjskim służbom udało się zlokalizować magazyn broni chemicznej stworzony przez byłego prezydenta Baszszara al-Asada.

Na miejscu znaleziono m.in. ponad 70 rakiet oraz bomb powietrznych, które mogą przenosić broń chemiczną, a także produkty potrzebne do wytwarzania broni chemicznej, w tym sarinu - silnie toksycznego bojowego środka trującego. Zaledwie kilkanaście miligramów tego środka może spowodować śmierć człowieka w ciągu kilku minut.

W wyniku operacji służby zatrzymały również 18 osób podejrzanych o zaangażowanie w program broni chemicznej za rządów al-Asada. Wśród nich znajdują się wysocy rangą dowódcy wojskowi, politycy i pracownicy techniczni.

Broń chemiczna w Syrii. Znaleziono tajne magazyny al-Asada

Syria rozpoczęła program chemiczny na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Przez lata pojawiały się również doniesienia o stosowaniu przez tamtejsze władze broni chemicznej.

Reżim al-Asada dopiero w 2013 roku zobowiązał się do likwidacji programu, posiadanej broni chemicznej oraz podpisania Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Do likwidacji zasobów broni chemicznej nigdy jednak nie doszło. W 2015 roku reżim al-Asada został w związku z tym potępiony przez ONZ w rezolucji nr 2209. Mimo to, władze w Damaszku nadal wykorzystywały zakazaną broń w wojnie domowej w kraju. W kwietniu 2017 syryjskie lotnictwo zrzuciło na miasto Chan Szajchun bomby z sarinem. W wyniku ataku zginęły co najmniej 92 osoby, a setki zostało poszkodowanych.

Reżim Baszszara al-Asada został obalony w grudniu 2024 roku. Sam prezydent wydał rozkaz pokojowego przekazania władzy rebeliantom, a następnie uciekł z kraju. Według rosyjskich mediów, były przywódca Syrii przebywa w Moskwie, gdzie uzyskał azyl polityczny.





