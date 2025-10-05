Syrop zawierał substancje toksyczne. Tragiczne doniesienia z Indii, są ofiary
Syrop na kaszel spowodował w Indiach śmierć co najmniej dziewięciorga dzieci. Okazało się, że preparat zawierał niebezpieczne dla zdrowia substancje toksyczne. Chodzi o glikol dietylenowy, który "przekraczał dopuszczalne normy" - poinformował resort zdrowia. Trzy indyjskie stany zdecydowały o wycofaniu leku ze sprzedaży.
Ministerstwo Zdrowia Indii podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.
"Przebadane próbki zawierały ilość DEG przekraczającą dopuszczalne normy" - przekazał resort w komunikacie. W związku z wypiciem preparatu w ciągu dwóch miesięcy śmierć poniosło co najmniej dziewięć osób.
Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przed indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju.
Indie. Syrop na kaszel zawierał toksyczne substancje, regionalne władze reagują
Szef władz stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach, z którego pochodziło najwięcej ofiar, Mohan Yadav oznajmił, że w regionie zakazano sprzedaży syropu oraz innych produktów tej firmy.
Według prasy syrop wycofano za sprzedaży także w Tamilnadu oraz Radźasthanie. W sumie zakaz dotyczy trzech z 28 indyjskich stanów.
W 2022 r. śmierć ponad 70 dzieci w Gambii wiązano ze spożyciem syropów wyprodukowanych w Indiach.