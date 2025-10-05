Syrop zawierał substancje toksyczne. Tragiczne doniesienia z Indii, są ofiary

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Syrop na kaszel spowodował w Indiach śmierć co najmniej dziewięciorga dzieci. Okazało się, że preparat zawierał niebezpieczne dla zdrowia substancje toksyczne. Chodzi o glikol dietylenowy, który "przekraczał dopuszczalne normy" - poinformował resort zdrowia. Trzy indyjskie stany zdecydowały o wycofaniu leku ze sprzedaży.

Indie. Dziewięć osób zmarło po wypiciu toksycznego syropu na kaszel. Zdj. ilustracyjne
Indie. Dziewięć osób zmarło po wypiciu toksycznego syropu na kaszel. Zdj. ilustracyjneNASIR KACHROOAFP

Ministerstwo Zdrowia Indii podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.

"Przebadane próbki zawierały ilość DEG przekraczającą dopuszczalne normy" - przekazał resort w komunikacie. W związku z wypiciem preparatu w ciągu dwóch miesięcy śmierć poniosło co najmniej dziewięć osób.

Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przed indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju.

Zobacz również:

GIS ostrzega przed ciasteczkami (zdjęcie ilustracyjne)
Polska

GIS ostrzega. Producent ciasteczek nie poinformował o jednym składniku

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Indie. Syrop na kaszel zawierał toksyczne substancje, regionalne władze reagują

    Szef władz stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach, z którego pochodziło najwięcej ofiar, Mohan Yadav oznajmił, że w regionie zakazano sprzedaży syropu oraz innych produktów tej firmy.

    Według prasy syrop wycofano za sprzedaży także w Tamilnadu oraz Radźasthanie. W sumie zakaz dotyczy trzech z 28 indyjskich stanów.

    W 2022 r. śmierć ponad 70 dzieci w Gambii wiązano ze spożyciem syropów wyprodukowanych w Indiach.

    Zobacz również:

    Podczas wiecu wyborczego zginęło ponad 30 osób
    Świat

    Tragedia podczas wiecu wyborczego. Ponad 30 osób nie żyje

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    "Prezydencie i chomiku, nie idźcie tą drogą". Burza po oświadczeniu NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze