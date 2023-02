Uwięzieni pod gruzami proszą o pomoc w mediach społecznościowych

Turecki dziennik "Hurriyet" informuje, że osoby uwięzione pod gruzami piszą tweety i zamieszczają relacje na żywo w mediach społecznościowych, aby zostać zauważone przez ratowników w czasie, gdy linie alarmowe w Turcji są przeciążone.

Mężczyzna w południowo-zachodniej tureckiej prowincji Adiyaman opublikował na Twitterze nagranie wideo spod gruzów, podając swój adres.

"Nie mogę się wydostać. Pomóżcie mi" - powiedział, prosząc o modlitwę.

Inny człowiek w prowincji Antakya pokazał na Instagramie swoją sypialnię i prosił o pomoc dla matki, która spała w sąsiednim pokoju, do którego nie mógł się dostać. Krzyczał, prosząc o sprawdzenie, czy kobieta żyje.

Wiele innych osób opisuje na Twitterze swoje cierpienie i prosi o pomoc.

Turecka policja przekazała, że władze monitorują internet i zgłaszają odnalezione w mediach społecznościowych prośby o pomo

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Drugie trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nastąpiło w poniedziałek w centralnej Turcji o godz. 13.24 czasu miejscowego (godz. 11.24 w Polsce). Epicentrum tego trzęsienia znajdowało na głębokości 2 km ok. 70 km na północny wschód od miasta Kahramanmaras. Turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych podała, że trzęsienie miało magnitudę 7,6.

Trzecie trzęsienie nawiedziło środkową Turcję we wtorek. Wstrząsy były o magnitudzie 5,6. Według EMSC trzęsienie miało miejsce na głębokości 2 km.