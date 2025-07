Według źródła Reutersa syryjski minister spraw zagranicznych Asaad al-Shaibani uda się w czwartek do Rosji. Agencja kładzie naciska na wagę wydarzenia - al-Shibani będzie najwyższym rangą syryjskim urzędnikiem, który odwiedzi Moskwę od czasu obalenia w grudniu sojusznika Rosji Baszara al-Asada i powołania nowego rządu.

Asad - po błyskawicznej ucieczce z kraju ogarniętego chaosem i żądzą zemsty za lata dyktatorskiego terroru - zbiegł do Rosji . Były prezydent Syrii tuż przed opuszczeniem ojczyzny zabrał 500 tysięcy dolarów w gotówce, kosztowności, dokumenty, a także laptopy i dyski twarde z ważnymi informacjami.

Szef MSZ Syrii leci do Rosji. Kreml liczy na utrzymanie baz wojskowych

Moskwa liczy, że dzięki czwartkowym rozmowom uda jej się utrzymać funkcjonowanie baz morskich i lotniczych w północno-zachodniej Syrii. Dla Kremla jest to jedyne "wyjście" na Morze Śródziemne.

Hmeimim (lotnicza) - utworzona w 2015 r., z dwoma pasami startowymi o długości ok. 2 800 metrów każdy, hangarami, infrastrukturą obrony powietrznej (m.in. S‑400, Pantsir‑S) oraz zapleczem logistycznym

Oprócz tego Moskwa - według ustaleń wywiadowczych - posiada od 105 do 114 obiektów wojskowych rozsianych w całej Syrii. "Obiekty te pełnią raczej funkcje mniejszych punktów obserwacyjnych, logistycznych i zabezpieczenia, a nie centralnych węzłów operacyjnych" - wskazywał Middle East Institute w jednej z publikacji.

W tym samym czasie Damaszek wybiera się do urn - szef Najwyższej Komisji Wyborczej Mohammed Taha al-Ahmed ogłosił, że elekcja parlamentarna może odbyć się w połowie września.

Syria idzie do wyborów. USA, Francja i Rosja "wspierają" wysiłki

Poprzednie "wybory" do syryjskiego parlamentu zostały przeprowadzone w połowie lipca zeszłego roku - jeszcze za rządów Baszara al-Asada. Pół roku później - pod koniec stycznia 2025 roku - Rada Ludowa została rozwiązana przez nowe władze Syrii. Równocześnie szef nowej administracji syryjskiej, Ahmed al-Sharaa, został ogłoszony prezydentem Syrii na czas trwania okresu przejściowego.

Jeszcze przed wylotem do Rosji szef syryjskiego MSZ pojawił się w Paryżu. Podczas zeszłotygodniowych rozmów został zapewniony przez dyplomatów z USA i Francji o wsparciu dla procesu politycznej transformacji Syrii .

W wydanym komunikacie podkreślono kwestię utrzymania jej integralności terytorialnej, a także gwarancje, iż sąsiedzi Syrii nie będą stanowić dla niej zagrożenia. Również nowy rząd w Damaszku ma podchodzić pokojowo do swoich sąsiadów.

W podobnym tonie do sprawy odnosi się Kreml.

Pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ wezwał także władze w Damaszku do " zjednoczenia narodu i uszanowania prawa wszystkich obywateli kraju, niezależnie od ich przynależności etnicznej i religijnej".

Mimo obalenia reżimu Asada w Syrii dochodzi do walk. Do ostatnich doszło na południu kraju w prowincji Suwejda, gdzie druzowie starli się z Beduinami. Dotychczasowy bilans tych walk stoczonych między 13 a 20 lipca to 1300 zabitych, w większości druzów.