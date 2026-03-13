W skrócie W bazie lotniczej Incirlik w Turcji zawyły syreny alarmowe, co obudziło okolicznych mieszkańców około 3:25 czasu tureckiego - podała AFP.

Baza wykorzystywana jest siły NATO, stacjonuje w nich m.in. polski kontyngent.

Tureckie media informują, że w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające obiekt przecinający niebo w kierunku bazy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W bazie lotniczej Incirlik stacjonują głównie siły tureckie oraz kontyngenty państw NATO, w tym z USA, Polski i Hiszpanii. Polski kontyngent jest w Turcji od 2021 r., a zmiany rotują co pół roku. Polska misja została przedłużona do 30 czerwca 2026 r

Syreny alarmowe w tureckiej bazie. Stacjonują tam polscy żołnierze

Według informacji z tureckiego serwisu informacyjnego Ekonomim, na który powołuje się AFP, syreny alarmowe obudziły mieszkańców okolicznego miasta Adana w południowej części Turcji, leżącego ok. 10 kilometrów od bazy.

Do zdarzenia miało dojść ok. 3:25 czasu tureckiego (1:25 czasu polskiego), w sprawie nie wydano dotąd oficjalnego oświadczenia. Alarm trwał pięć minut. Jak dodają tureckie media cytowane przez agencję AFP, kilka osób zamieściło w mediach społecznościowych nagrania zrobione telefonami komórkowymi, na których widać obiekt przecinający niebo, co sugeruje, że mogła to być rakieta zmierzająca w stronę bazy lotniczej.

Ponadto w całym mieście przez długi czas słychać było syreny straży pożarnej i sił bezpieczeństwa. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono dwa pociski.

W poniedziałek Stany Zjednoczone zamknęły konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu.

Wojska amerykańskie stacjonują też w bazie w Kurecik w środkowej części Turcji. We wtorek rozmieszczono w niej system obrony przeciwrakietowej Patriot.

Prezydent zawetował europejski program SAFE. ''Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji'' Polsat News Polsat News