Syreny alarmowe w tureckiej bazie. Stacjonują w niej polscy żołnierze
W tureckiej bazie lotniczej Incirlik zawyły syreny alarmowe - informuje AFP, powołując się na turecką agencję informacyjną Anadolu. Z bazy korzystają siły USA i NATO, stacjonują w niej też polscy żołnierze. Według nieoficjalnych doniesień okoliczni mieszkańcy zostali obudzeni ok. 3:25 czasu tureckiego (01:25 w Polsce).
W skrócie
- W bazie lotniczej Incirlik w Turcji zawyły syreny alarmowe, co obudziło okolicznych mieszkańców około 3:25 czasu tureckiego - podała AFP.
- Baza wykorzystywana jest siły NATO, stacjonuje w nich m.in. polski kontyngent.
- Tureckie media informują, że w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające obiekt przecinający niebo w kierunku bazy.
W bazie lotniczej Incirlik stacjonują głównie siły tureckie oraz kontyngenty państw NATO, w tym z USA, Polski i Hiszpanii. Polski kontyngent jest w Turcji od 2021 r., a zmiany rotują co pół roku. Polska misja została przedłużona do 30 czerwca 2026 r
Według informacji z tureckiego serwisu informacyjnego Ekonomim, na który powołuje się AFP, syreny alarmowe obudziły mieszkańców okolicznego miasta Adana w południowej części Turcji, leżącego ok. 10 kilometrów od bazy.
Do zdarzenia miało dojść ok. 3:25 czasu tureckiego (1:25 czasu polskiego), w sprawie nie wydano dotąd oficjalnego oświadczenia. Alarm trwał pięć minut. Jak dodają tureckie media cytowane przez agencję AFP, kilka osób zamieściło w mediach społecznościowych nagrania zrobione telefonami komórkowymi, na których widać obiekt przecinający niebo, co sugeruje, że mogła to być rakieta zmierzająca w stronę bazy lotniczej.
Ponadto w całym mieście przez długi czas słychać było syreny straży pożarnej i sił bezpieczeństwa. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono dwa pociski.
W poniedziałek Stany Zjednoczone zamknęły konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu.
Wojska amerykańskie stacjonują też w bazie w Kurecik w środkowej części Turcji. We wtorek rozmieszczono w niej system obrony przeciwrakietowej Patriot.