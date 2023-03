Synod Biskupów. Najnowsze wyniki sondażu. Chodzi o święcenia kobiet

Świat

Z okazji światowego Dnia Kobiet opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w 2022 roku wśród katoliczek. Ankietę przeprowadzono w ramach Synodu Biskupów na lata 2021-2024. Raport został opracowany przez naukowców z University of Newcastle w Australii. "Na zadane przez nich pytania odpowiedziało 17 200 kobiet ze 104 krajów" - informuje "The Tablet". Jedno z pytań dotyczyło dopuszczenia płci żeńskiej do święceń kapłańskich.

Zdjęcie Wyniki sondażu wskazują, że kobiety chcą być dopuszczone do święceń i walczyć o prawa LGBTQ+ w kościele / Jacek R. Gruszczynski / Agencja FORUM