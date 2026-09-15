Syn Trumpa bawił się za rosyjskie pieniądze? Media: Fortuna na wesele

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosyjski oligarcha bliski Władimirowi Putinowi miał zapłacić setki tysięcy dolarów za wesele syna prezydenta USA Donalda Trumpa na Bahamach. Jak podaje portal ProPublica, Umar Kremlow, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu, opłacił wynajem prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków. Na uroczystości miała także pojawić się grupa jego rosyjskich współpracowników.

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Donald Trump i Donald Trump Jr. idą w ciemnych marynarkach po zielonym trawniku, wokół drzewa i krzewy.
Donald Trump Jr. i jego ojciec, prezydent USA Donald TrumpSamuel Corum/Sipa/Bloomberg Getty Images

W skrócie

  • Rosyjski oligarcha Umar Kremlow miał opłacić setki tysięcy dolarów za ślub Donalda Trumpa Jr. na Bahamach, w tym wynajem prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków.
  • Na weselu pojawili się członkowie rodziny Trumpa oraz liczna grupa Rosjan powiązanych z Kremlowem, a koszty miały być pokryte z konta Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego, finansowanego wcześniej przez Gazprom - podał portal ProPublica.
  • Eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego zastanawiają się nad powodem finansowania przez rosyjskiego oligarchę, podczas gdy Bettina Trump, synowa prezydenta, tłumaczyła w sieci, że prezent był wyrazem przyjaźni bez ukrytych intencji.
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Donald Trump Jr., syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, w maju świętował przez trzy dni na Bahamach. Wesele odbyło się na prywatnej wyspie, a niebo nad nią rozświetlały widowiskowe fajerwerki.

Pierwsza atrakcja to koszt około 100 tysięcy dolarów, natomiast za pirotechniczny pokaz trzeba było zapłacić 70 tysięcy - wynika z ustaleń ProPublica. W ramach prezentu koszty te miał pokryć Umar Kremlow, rosyjski oligarcha powiązany z Kremlem.

Ślub syna Donalda Trumpa. Na weselu mieli pojawić się Rosjanie

Jak podaje ProPublica, środki miały pochodzić z dubajskiego konta Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA), któremu przewodzi Kremlow. Co istotne, przynajmniej do niedawna stowarzyszenie było finansowane przez rosyjski Gazprom. Z powodu nieprzejrzystych finansów IBA zostało wykluczone z organizacji turnieju bokserskiego na Igrzyskach Olimpijskich.

Wśród około 50 gości weselnych znaleźli się członkowie rodziny Trumpa, ale także zaskakująco liczna grupa Rosjan, którzy według świadków często trzymali się razem i rozmawiali po rosyjsku - opisują dziennikarze.

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Według chińskich mediów w dniach poprzedzających ślub Trumpa Jr. Kremlow przebywał w Chinach jako członek delegacji towarzyszącej Putinowi. Miesiąc wcześniej Putin odznaczył go Orderem Przyjaźni. Kremlow znajduje się na ukraińskiej liście osób sankcjonowanych za współpracę z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa.

Kontrowersje wokół medialnych doniesień

Eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego w komentarzach dla medium stawiają jedno ważne pytanie: dlaczego rosyjski oligarcha miałby finansować wesele syna urzędującego prezydenta USA?

- Jeśli będę płacił za twoje wesele, to w pewnym momencie będziesz mi coś winien - zobrazował Frank Montoya Jr., emerytowany urzędnik FBI. Z kolei według Holdena Tripletta, byłego dyrektora ds. kontrwywiadu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, "pieniądze to sprawdzony sposób na zdobywanie pozycji".

Syn prezydenta Trumpa nie pełni formalnej roli w amerykańskiej administracji, ale - jak wskazują media - jest ważnym doradcą ojca i może wpływać na zmiany kadrowe w Białym Domu.

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Oświadczenie żony Donalda Trumpa Jr.

Po ujawnieniu medialnych ustaleń wpis w mediach społecznościowych zamieściła Bettina Trump, synowa prezydenta Donalda Trumpa. Wyjaśniła, że ślub odbył się w piątek w gronie rodziny, natomiast weekendowa zabawa sponsorowana przez Kremlowa była "niezwykle hojnym prezentem ślubnym od przyjaciela".

"Przyjaźń nie musi mieć politycznego podtekstu. Hojność nie oznacza automatycznie żadnych ukrytych intencji. A czasami prezent ślubny jest po prostu prezentem ślubnym" - napisała na Instagramie.

Źródło: ProPublica

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