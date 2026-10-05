W skrócie Kobieta z Kalifornii została aresztowana przez FBI na lotnisku w Los Angeles pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin i śledzenia syna prezydenta Tajwanu oraz jego rodziny.

Według służb miała ona przekazywać zdjęcia, nagrania wideo oraz dane z tablic rejestracyjnych chińskim urzędnikom.

Biuro prezydenta Tajwanu określiło tę sprawę jako przypadek represji transnarodowych, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin nie skomentowało sprawy.

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Kobiecie przedstawiono zarzuty działania jako tajny agent Chin oraz rzekomego śledzenia syna prezydenta Tajwanu i jego rodziny na polecenie chińskich urzędników - podała stacja CNN.

Według informacji agencji Reutera zatrzymana to 34-letnia Wanying "Heather" Zhang z Irvine w Kalifornii. Agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI) poinformowali, że ujęli ją w niedzielę na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles, tuż przed planowanym wyjazdem do Chin. Zhang nie zdążyła wejść na pokład samolotu do Szanghaju.

USA. 34-latka zatrzymana pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin

Zhang miała obserwować Lai Ting-yu - syna prezydenta Tajwanu, Lai Ching-te. Prywatnie jest on inżynierem i mieszka w Stanach Zjednoczonych wraz z żoną i synem - podaje Times Now. Obecnie pracuje dla koncernu elektronicznego Philips.

Departament Sprawiedliwości podał, że kobieta przybyła do Seattle w 2025 roku na polecenie chińskich urzędników. Miała dostarczać im zdjęcia, nagrania wideo oraz dane z tablic rejestracyjnych syna prezydenta Tajwanu i jego rodziny.

34-latka "zorganizowała podróż ze wspólnikiem i stosowała techniki operacyjne, aby uniknąć wykrycia. Nigdy nie powiadomiła Prokuratora Generalnego, że działa w imieniu obcego rządu, co stanowi przestępstwo federalne" - przekazał w mediach społecznościowych Bill Essayli, pierwszy zastępca prokuratora federalnego dla Centralnego Okręgu Kalifornii.

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W poniedziałek kobieta stanie przed sądem federalnym w Los Angeles na rozprawie wstępnej.

Miała szpiegować dla Chin. Tajwan: "Typowy przypadek represji"

Biuro prezydenta Tajwanu określiło działania 34-latki jako "typowy przypadek represji transnarodowych" i podziękowało rządowi USA za ochronę obywateli Tajwanu.

"Nasz kraj wyraża najostrzejsze potępienie takich barbarzyńskich czynów, które lekceważą prawa człowieka i suwerenność narodów" - przekazała w oświadczeniu rzeczniczka biura, Karen Kuo.

Ministerstwo spraw zagranicznych Chin nie odpowiedziało agencji Reutera na prośbę o komentarz.

"Uzyskać narzędzie nacisku". Chińska agentka zatrzymana przed wylotem do Szanghaju

Rządząca w Chinach Komunistyczna Partia Chin rości sobie prawo do Tajwanu jako swojego terytorium, mimo że nigdy go nie kontrolowała. Postuluje o "zjednoczenie" wyspy z Chinami kontynentalnymi.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te i jego Demokratyczna Partia Postępowa opowiadają się natomiast za niepodległością wyspy. "Chiński rząd i państwowe media regularnie go atakują, nazywając niebezpiecznym separatystą, 'siewcą zamętu' i 'podżegaczem wojennym', jednocześnie odrzucając jego wielokrotne propozycje rozmów" - twierdzi CNN.

Dane, które zbierała Zhang, mogłyby okazać się przydatne dla Chin, gdyby tamtejszy rząd chciał "uzyskać narzędzie nacisku na prezydenta Tajwanu w obliczu ewentualnego konfliktu" - cytuje akt oskarżenia stacja.

Źródła: agencja Reutera, CNN, Times Now



