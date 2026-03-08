W skrócie Modżtaba Chamenei został mianowany nowym najwyższym przywódcą Iranu przez irańskie Zgromadzenie Ekspertów.

Zgromadzenie Ekspertów wezwało naród irański do zachowania jedności i złożenia przysięgi wierności nowemu przywódcy.

Dzień przed wyborem pojawiły się doniesienia o rzekomym ataku na rezydencję Modżtaby Chameneiego.

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało Modżtabę Chameneiego następcą jego ojca, ajatollaha Alego Chameneiego, na stanowisku nowego najwyższego przywódcy kraju.

Jak przekazała agencja Reutera, irańskie Zgromadzenie Ekspertów wzywa naród irański do zachowania jedności i złożenia przysięgi wierności nowemu najwyższemu przywódcy.

Iran. Modżtaba Chamenei następcą ojca

Modżtaba, duchowny średniej rangi, mający bliskie powiązania z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, od dawna uważany był przez część irańskiego establishmentu rządzącego za potencjalnego następcę swojego ojca, który zginął po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Mimo że rządząca ideologia Iranu potępia zasadę dziedziczności, Modżtaba ma potężne poparcie wśród strażników, a także w nadal wpływowym urzędzie swojego zmarłego ojca.

Mianowanie Modżtaby na następcę przez Zgromadzenie Ekspertów ostatecznie utrwala władzę w Teheranie w rękach radykałów - przypomina agencja Reutera, przypominając, że "jest to ryzyko, które może zmienić przebieg wojny Iranu z USA i Izraelem oraz odbić się szerokim echem poza Bliskim Wschodem".

W złożonym teokratycznym systemie Iranu najwyższy przywódca ma najwyższą władzę, także w zakresie polityki zagranicznej i irańskiego programu nuklearnego. Kieruje również wybranym prezydentem i parlamentem.

Iran ma nowego przywódcę. Dzień przed wyborem miał zostać ranny w ataku

Informacja o wyborze Modżtaby Chameneiego na nowego przywódcę Iranu została ogłoszona dzień po doniesieniach o rzekomym ataku na jego rezydencję.

Wcześniej irańskie władze podawały, że Chamenei przeżył atak, w którym zginął jego ojciec. Od tamtej chwili pozostawał w ukryciu.

