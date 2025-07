Syn Bidena ujawnia kulisy debaty z Trumpem. "Dali mu leki"

Joe Biden wypadł źle na debacie z Donaldem Trumpem, ponieważ podano mu leki nasenne - poinformował syn byłego prezydenta Hunter Biden. Debata, do której doszło 21 lipca zeszłego roku., doprowadziła do wycofania się Bidena seniora z wyścigu prezydenckiego. Zastąpiła go Kamala Harris, która ostatecznie przegrała z kandydatem republikanów.